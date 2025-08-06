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В Україні продали майже тисячу нових вантажівок за місяць: які моделі обирали
У липні 2025 року в Україні зареєстрували 971 новий комерційний автомобіль (вантажівки та спецтехніка). Це на 13% більше, ніж у червні, та на 2% більше, ніж у липні минулого року.
Як пише Delo.ua, про це інформує "Укравтопром".
Які вантажівки купували?
До п’ятірки найпопулярніших брендів увійшли:
- Citroen – 161 авто.
- Renault – 147 авто.
- Hyundai – 79 авто.
- Peugeot – 74 авто.
- Mercedes-Benz – 73 авто.
Всього з початку року український автопарк поповнили 6,6 тис. нових вантажних та спеціалізованих машин, що на 8% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Нагадаємо, у червні 2025 року український ринок вантажних автомобілів масою понад 3,5 тони, за винятком сідлових тягачів, продемонстрував спад.