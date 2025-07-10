Український ринок вантажівок у червні просів майже на 12%

У червні 2025 року український ринок вантажних автомобілів масою понад 3,5 тони, за винятком сідлових тягачів, продемонстрував спад. Загальний обсяг реєстрацій становив близько 1,5 тисячі одиниць, що на 11,2% менше, ніж у травні, і на 45,8% менше порівняно з червнем минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані оприлюднив Інститут досліджень авторинку на основі статистики реєстрацій транспортних засобів.

Найбільшу частку цього сегмента традиційно сформували внутрішні перепродажі — понад 72% від загального обсягу, тоді як імпорт вживаних вантажівок склав майже 15%. Продажі нових вантажівок, включно з тими, що були переобладнані в Україні, становили приблизно 13% ринку.

При цьому, у порівнянні з попереднім місяцем, лише імпорт нових вантажівок продемонстрував зростання — майже на третину. Усі інші сегменти продовжили знижуватись у різній мірі, включно з внутрішніми перепродажами, які просіли на понад 12%.

Внутрішній ринок

У сегменті внутрішнього ринку найчастіше купували самоскиди, фургони та вантажівки з бортовою платформою. У списку найпопулярніших моделей лідером червня став ГАЗ-3307.

Універсальний Mercedes-Benz Sprinter також не втрачає популярності й навіть потрапляє до цього сегмента, незважаючи на свою нижчу вагову категорію. До переліку популярних увійшли також DAF CF, КамАЗ 5511, ГАЗ-53 і ЗІЛ — техніка, яку часто експлуатують з економічної необхідності, а не з огляду на ефективність.

Імпортні вантажівки з пробігом

Серед вживаних імпортних вантажівок найчастіше реєстрували фургони, у тому числі з гідробортом або холодильним обладнанням. Лідером залишається Mercedes-Benz Atego — модель, яка добре підходить як для міських перевезень, так і для регіональної логістики.

Також популярними залишаються MAN TGL і більші моделі цього ж бренду, як-от TGS, TGM чи TGX. Свої позиції зберігають DAF CF та Iveco Eurocargo. Цього місяця до цього сегмента потрапив навіть пікап Tesla Cybertruck, повна маса якого перевищує 3,5 тонни — отже, для його водіння вже потрібно мати категорію "С".

Нові вантажівки

Щодо нових вантажних авто, то попит був зосереджений на фургонах, рефрижераторах і спеціалізованій комунальній техніці. Тут помітна тенденція до використання імпортованих шасі, які в Україні переобладнують на різноманітні спецавтомобілі. Найбільше реєстрацій було у техніки під брендами Reform, Intercargotruck, Everlast і ВКК Спецмаш.

Йдеться про автомобілі, які після переобладнання служать сміттєвозами, інкасаторськими машинами, автогідропідіймачами чи мобільними установками ЖКГ. Попри це, серед нових реєстрацій усе ще зустрічаються знайомі назви — Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter, китайські Sinotruk і Dongfeng.

Додамо, у червні 2025 року сегмент легких комерційних автомобілів (LCV) в Україні демонструє суттєве падіння. За даними Інституту досліджень авторинку, всього було придбано 3,2 тисячі таких транспортних засобів — на 48,9% менше, ніж за аналогічний період торік. У порівнянні з травнем також зафіксовано зниження обсягів на 18,5%.