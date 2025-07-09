Українці купують менше легких вантажівок: ринок LCV у червні просів майже на 50%

У червні 2025 року сегмент легких комерційних автомобілів (LCV) в Україні демонструє суттєве падіння. За даними Інституту досліджень авторинку, всього було придбано 3,2 тисячі таких транспортних засобів — на 48,9% менше, ніж за аналогічний період торік. У порівнянні з травнем також зафіксовано зниження обсягів на 18,5%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Аналітики вказують, що LCV — це золота середина для бізнесу, особливо малого та середнього. Вони значно економніші за великі вантажівки й краще пристосовані до умов міста. Проте навіть ці переваги не врятували сектор від падіння попиту.

Основу ринку LCV у червні склали внутрішні перепродажі — 58,4% від усіх угод, але саме цей сегмент впав найглибше: на 18,4% порівняно з травнем і на 63% — порівняно з червнем 2024 року. Улюбленцями українських підприємців залишаються Mercedes-Benz Sprinter і Renault Master, які давно вважаються універсальними «робочими конячками». До них приєднуються Ford Transit, ГАЗель, Kangoo, Caddy, Doblo, Trafic і Crafter.

Другу за обсягом частину ринку склав імпорт вживаних авто (29,4%). У червні зареєстровано 936 таких машин. Лідери – ті самі: Renault Master, Sprinter, а також Trafic, Crafter, Kangoo. Українці найчастіше обирають класичні фургони та рефрижератори, зважаючи на потреби логістики та бізнесу.

Нові авто у структурі ринку займають 12,2% (11,1% — імпортні, 1,2% — українського виробництва або переобладнані). Вперше зареєстровано 390 нових машин. Найчастіше купували Toyota Hilux — пікап, який цінують за прохідність і вантажопідйомність. Далі в рейтингу — Renault Express, Fiat Ducato, Volkswagen Crafter, Peugeot Partner, Citroën Berlingo.

Середній вік вживаних LCV на внутрішньому ринку — 16,2 року, для імпортованих з пробігом — 6 років. Це свідчить про пошук компромісу між ціною й технічним станом.

Додамо, у квітні 2025 року український ринок легкого комерційного транспорту (LCV) продемонстрував історично низькі обсяги торгів. Було придбано лише 3,5 тисячі одиниць техніки, що на 52,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.