Ринок LCV у квітні: яку легку комерційну техніку купували українці

У квітні 2025 року український ринок легкого комерційного транспорту (LCV) продемонстрував історично низькі обсяги торгів. Було придбано лише 3,5 тисячі одиниць техніки, що на 52,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили фахівці Інституту досліджень авторинку.

Водночас попит на окремі популярні моделі залишився стабільним.

Сегмент LCV залишається переважно орієнтованим на внутрішній обіг: частка внутрішніх перепродажів склала 58,4%, на другому місці — імпорт вживаної техніки (29,3%), далі — імпорт нових машин (11,4%) та техніка українського виробництва (0,8%).

Внутрішній ринок

У квітні 2025 року в межах країни уклали 2063 угоди купівлі-продажу LCV. Найчастіше українці обирали вантажні фургони, рідше — бортові та вантажопасажирські модифікації. Абсолютним лідером у цій групі залишився Mercedes-Benz Sprinter, за ним — Renault Master та Ford Transit.

Імпорт вживаної техніки

Український автопарк поповнився 1035 уживаними легкими вантажівками. Основну масу становили «пригнані» вантажні фургони, меншою мірою — фургони-рефрижератори та моделі з гідробортом.

Лідери тут ті самі — Mercedes-Benz Sprinter, Renault Master та Renault Trafic.

Нові машини

У квітні в Україні зареєстрували 433 нові легкі вантажівки, з яких 404 — імпортовані, а 29 — вироблені або модернізовані в Україні. Серед нових авто переважають фургони, рефрижератори та моделі з дубль-кабіною. Найпопулярнішою моделлю залишається Renault Master, далі — Citroen Jumper і Fiat Doblo.

Зазначається, що середній вік машин на внутрішньому вторинному ринку LCV — 15,8 року, натомість імпортовані вживані авто значно "молодші" — у середньому 6,4 року.

Додамо, що у першому кварталі 2025 року ринок легкої комерційної техніки скоротився на 40,5% порівняно з минулим роком. Сумарно було куплено 9,7 тисячі машин групи LCV (легкий комерційний транспорт).