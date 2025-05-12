Рынок LCV в апреле: какую легкую коммерческую технику покупали украинцы

В апреле 2025 г. украинский рынок легкого коммерческого транспорта (LCV) продемонстрировал исторически низкие объемы торгов. Было приобретено только 3,5 тысяч единиц техники, что на 52,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили специалисты Института исследований авторынка.

В то же время, спрос на отдельные популярные модели остался стабильным.

Сегмент LCV остается преимущественно ориентированным на внутреннее обращение: доля внутренних перепродаж составила 58,4%, на втором месте — импорт подержанной техники (29,3%), далее — импорт новых машин (11,4%) и техника украинского производства (0,8%).

Внутренний рынок

В апреле 2025 года в пределах страны заключили 2063 сделки купли-продажи LCV. Чаще украинцы выбирали грузовые фургоны, реже — бортовые и грузопассажирские модификации. Абсолютным лидером в этой группе остался Mercedes-Benz Sprinter, за ним – Renault Master и Ford Transit.

Импорт подержанной техники

Украинский автопарк пополнился 1035 подержанными легкими грузовиками. Основную массу составляли «пригнанные» грузовые фургоны, в меньшей степени фургоны-рефрижераторы и модели с гидробортом.

Лидеры здесь те же – Mercedes-Benz Sprinter, Renault Master и Renault Trafic.

Новые машины

В апреле в Украине зарегистрировали 433 новых легких грузовика, из которых 404 — импортированы, а 29 — произведены или модернизированы в Украине. Среди новых автомобилей преобладают фургоны, рефрижераторы и модели с дубль-кабиной. Самой популярной моделью остается Renault Master, далее – Citroen Jumper и Fiat Doblo.

Отмечается, что средний возраст машин на внутреннем вторичном рынке LCV — 15,8 года, импортированные подержанные авто значительно "младшие" — в среднем 6,4 года.

Добавим, что в первом квартале 2025 года рынок легкой коммерческой техники сократился на 40,5% по сравнению с прошлым годом. Суммарно было куплено 9,7 тысячи машин группы LCV (легкий коммерческий транспорт).