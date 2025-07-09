Украинцы покупают меньше легких грузовиков: рынок LCV в июне просел почти на 50%

По данным Института исследований авторынка, всего было приобретено 3,2 тысячи таких транспортных средств — на 48,9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Институт исследований авторынка.

Аналитики указывают, что LCV – это золотая середина для бизнеса, особенно малого и среднего. Они значительно экономнее крупных грузовиков и лучше приспособлены к условиям города. Однако даже эти преимущества не спасли сектор от падения спроса.

Основу рынка LCV в июне составили внутренние перепродажи – 58,4% от всех сделок, но именно этот сегмент упал глубже всего: на 18,4% по сравнению с маем и на 63% – по сравнению с июнем 2024 года. Любимыми украинскими предпринимателями остаются Mercedes-Benz Sprinter и Renault Master, которые давно считаются универсальными «рабочими лошадками». К ним подключаются Ford Transit, ГАЗель, Kangoo, Caddy, Doblo, Trafic и Crafter.

Вторую по объему часть рынка составил импорт подержанных авто (29,4%). В июне зарегистрировано 936 таких машин. Лидеры – те же: Renault Master, Sprinter, а также Trafic, Crafter, Kangoo. Украинцы чаще всего выбирают классические фургоны и рефрижераторы, учитывая потребности логистики и бизнеса.

Новые автомобили в структуре рынка занимают 12,2% (11,1% — импортные, 1,2% — украинского производства или переоборудованные). Впервые зарегистрировано 390 новых машин. Чаще покупали Toyota Hilux — пикап, который ценят за проходимость и грузоподъемность. Далее в рейтинге – Renault Express, Fiat Ducato, Volkswagen Crafter, Peugeot Partner, Citroën Berlingo.

Средний возраст б/у LCV на внутреннем рынке — 16,2 года, для импортируемых с пробегом — 6 лет. Это свидетельствует о поиске компромисса между ценой и техническим состоянием.

В апреле 2025 года украинский рынок легкого коммерческого транспорта (LCV) продемонстрировал исторически низкие объемы торгов. Было приобретено только 3,5 тысяч единиц техники, что на 52,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.