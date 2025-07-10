Украинский рынок грузовиков в июне просел почти на 12%

В июне 2025 года украинский рынок грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн, за исключением седловых тягачей, продемонстрировал спад. Общий объем регистраций составил около 1,5 тысяч единиц, что на 11,2% меньше, чем в мае, и на 45,8% меньше по сравнению с июнем прошлого года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные обнародовавшего Институт исследований авторынка на основе статистики регистраций транспортных средств.

Наибольшую долю этого сегмента традиционно сформировали внутренние перепродажи — более 72% от общего объема, в то время как импорт подержанных грузовиков составил почти 15%. Продажи новых грузовиков, включая переоборудованные в Украине, составляли примерно 13% рынка.

При этом, по сравнению с предыдущим месяцем, только импорт новых грузовиков продемонстрировал рост почти на треть. Все остальные сегменты продолжили снижаться в разной степени, включая внутренние перепродажи, которые просели более чем на 12%.

Внутренний рынок

В сегменте внутреннего рынка чаще всего покупали самосвалы, фургоны и грузовики с бортовой платформой. В списке популярнейших моделей лидером июня стал ГАЗ-3307.

Универсальный Mercedes-Benz Sprinter также не теряет популярности и даже попадает в этот сегмент, несмотря на свою низшую весовую категорию.

Импортные грузовики с пробегом

Среди импортных грузовиков чаще всего регистрировали фургоны, в том числе с гидробортом или холодильным оборудованием. Лидером остается Mercedes-Benz Atego — модель, которая хорошо подходит как для городских перевозок, так и для региональной логистики.

Также популярными остаются MAN TGL и более крупные модели этого же бренда, как TGS, TGM или TGX. Свои позиции сохраняют DAF CF и Iveco Eurocargo. В этом месяце в этот сегмент попал даже пикап Tesla Cybertruck, полная масса которого превышает 3,5 тонны — значит, для его вождения уже нужно иметь категорию "С".

Новые грузовики

Что касается новых грузовых автомобилей, то спрос был сосредоточен на фургонах, рефрижераторах и специализированной коммунальной технике.

Речь идет об автомобилях, которые после переоборудования служат мусоровозами, инкассаторскими машинами, автогидроподъемниками или мобильными установками ЖКХ. Тем не менее среди новых регистраций все еще встречаются знакомые названия — Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter, китайские Sinotruk и Dongfeng.

В июне 2025 года сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV) в Украине демонстрирует существенное падение. По данным Института исследований авторынка, всего было приобретено 3,2 тысяч таких транспортных средств — на 48,9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. По сравнению с маем также отмечено снижение объемов на 18,5%.