- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Популярные седельные тягачи: какие модели чаще всего покупали украинские перевозчики в июле
Эксперты проанализировали рынок седельных тягачей в Украине за июль 2025 года. Всего за месяц украинцы приобрели 1044 седельных тягача. Этот показатель на 46,3% меньше по сравнению с результатами аналогичного периода 2024 года, но на 1,9% больше по отношению к июню этого года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные статистики Института исследований авторынка.
Специалисты определили самые популярные модели среди новых, импортируемых подержанных и перепродаваемых на внутреннем рынке.
Структура рынка выглядит так:
- 57,4% (599 шт.) – внутренние перепродажи;
- 35,0% (365 шт.) - импорт б/у тягачей;
- 7,7% (80 шт.) – новые тягачи.
Самые популярные модели тягачей
Самым популярным седельным тягачем как на внутреннем рынке в Украине, так и среди импортируемых подержанных уверенно остается DAF XF . Однако среди новых – Volvo FH.
На внутреннем рынке:
- DAF XF (166 шт.);
- MAN TGX (75 шт.);
- Volvo FH (62 шт.).
Среди импортируемых б/у:
- DAF XF (91 шт.);
- MAN TGX (87 шт.);
- Volvo FH (44 шт.)
Среди новых седельных тягачей:
- Volvo FH (21 шт.);
- Renault T-series (12 шт.);
- Scania R-series (11 шт.)
Напомним, в июне 2025 года украинские перевозчики приобрели более 1000 седельных тягачей. Несмотря на общее падение рынка более чем на 47% по сравнению с прошлым годом, модели DAF XF, MAN TGX и Volvo FH остаются самыми востребованными как среди подержанных, так и новых грузовиков.