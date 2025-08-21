Популярные седельные тягачи: какие модели чаще всего покупали украинские перевозчики в июле

Эксперты проанализировали рынок седельных тягачей в Украине за июль 2025 года. Всего за месяц украинцы приобрели 1044 седельных тягача. Этот показатель на 46,3% меньше по сравнению с результатами аналогичного периода 2024 года, но на 1,9% больше по отношению к июню этого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные статистики Института исследований авторынка.

Специалисты определили самые популярные модели среди новых, импортируемых подержанных и перепродаваемых на внутреннем рынке.

Структура рынка выглядит так:

57,4% (599 шт.) – внутренние перепродажи;

35,0% (365 шт.) - импорт б/у тягачей;

7,7% (80 шт.) – новые тягачи.

Самые популярные модели тягачей

Самым популярным седельным тягачем как на внутреннем рынке в Украине, так и среди импортируемых подержанных уверенно остается DAF XF . Однако среди новых – Volvo FH.

На внутреннем рынке:

DAF XF (166 шт.);

MAN TGX (75 шт.);

Volvo FH (62 шт.).

Среди импортируемых б/у:

DAF XF (91 шт.);

MAN TGX (87 шт.);

Volvo FH (44 шт.)

Среди новых седельных тягачей:

Volvo FH (21 шт.);

Renault T-series (12 шт.);

Scania R-series (11 шт.)

Напомним, в июне 2025 года украинские перевозчики приобрели более 1000 седельных тягачей. Несмотря на общее падение рынка более чем на 47% по сравнению с прошлым годом, модели DAF XF, MAN TGX и Volvo FH остаются самыми востребованными как среди подержанных, так и новых грузовиков.