Популярні сідлові тягачі: які моделі найчастіше купували українсьі перевізники у липні

Експерти проаналізували ринок сідлових тягачів в Україні за липень 2025 року. Загалом за місяць українці придбали 1044 сідлових тягачі. Цей показник на 46,3% менший у порівнянні з результатами аналогічного періоду 2024 року, але на 1,9% більший відносно червня цього року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані статистики Інституту досліджень авторинку.

Фахівці визначили найпопулярніші моделі серед нових, імпортованих вживаних та тих, що перепродувалися на внутрішньому ринку.

Структура ринку виглядає так:

57,4% (599 шт.) — внутрішні перепродажі;

35,0% (365 шт.) — імпорт вживаних тягачів;

7,7% (80 шт.) — нові тягачі.

Найпопулярніші моделі тягачів

Найпопулярнішим сідловим тягачем як на внутрішньому ринку в Україні, так і серед імпортованих вживаних впевнено залишається DAF XF. Однак серед нових — Volvo FH.

На внутрішньому ринку:

DAF XF (166 шт.);

MAN TGX (75 шт.);

Volvo FH (62 шт.).

Серед імпортованих вживаних:

DAF XF (91 шт.);

MAN TGX (87 шт.);

Volvo FH (44 шт.)

Серед нових сідлових тягачів:

Volvo FH (21 шт.);

Renault T-series (12 шт.);

Scania R-series (11 шт.)

Нагадаємо, у червні 2025 року українські перевізники придбали понад 1000 сідлових тягачів. Попри загальне падіння ринку на понад 47% у порівнянні з минулим роком, моделі DAF XF, MAN TGX та Volvo FH залишаються найзатребуванішими як серед вживаних, так і серед нових вантажівок.