Новини
Популярні сідлові тягачі: які моделі найчастіше купували українсьі перевізники у липні

тягачі
Які тягачі купували українці у липні. / Freepik

Експерти проаналізували ринок сідлових тягачів в Україні за липень 2025 року. Загалом за місяць українці придбали 1044 сідлових тягачі. Цей показник на 46,3% менший у порівнянні з результатами аналогічного періоду 2024 року, але на 1,9% більший відносно червня цього року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані статистики Інституту досліджень авторинку.

Фахівці визначили найпопулярніші моделі серед нових, імпортованих вживаних та тих, що перепродувалися на внутрішньому ринку. 

Структура ринку виглядає так:

  • 57,4% (599 шт.) — внутрішні перепродажі; 
  • 35,0% (365 шт.) — імпорт вживаних тягачів; 
  • 7,7% (80 шт.) — нові тягачі.

Найпопулярніші моделі тягачів

Найпопулярнішим сідловим тягачем як на внутрішньому ринку в Україні, так і серед імпортованих вживаних впевнено залишається DAF XF. Однак серед нових — Volvo FH.

На внутрішньому ринку:

  • DAF XF (166 шт.); 
  • MAN TGX (75 шт.);
  •  Volvo FH (62 шт.).

Серед імпортованих вживаних:

  • DAF XF (91 шт.); 
  • MAN TGX (87 шт.); 
  • Volvo FH (44 шт.)

Серед нових сідлових тягачів:

  • Volvo FH (21 шт.); 
  • Renault T-series (12 шт.); 
  • Scania R-series (11 шт.)

Нагадаємо, у червні 2025 року українські перевізники придбали понад 1000 сідлових тягачів. Попри загальне падіння ринку на понад 47% у порівнянні з минулим роком, моделі DAF XF, MAN TGX та Volvo FH залишаються найзатребуванішими як серед вживаних, так і серед нових вантажівок.

Автор:
Тетяна Ковальчук