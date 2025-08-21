- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Популярні сідлові тягачі: які моделі найчастіше купували українсьі перевізники у липні
Експерти проаналізували ринок сідлових тягачів в Україні за липень 2025 року. Загалом за місяць українці придбали 1044 сідлових тягачі. Цей показник на 46,3% менший у порівнянні з результатами аналогічного періоду 2024 року, але на 1,9% більший відносно червня цього року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані статистики Інституту досліджень авторинку.
Фахівці визначили найпопулярніші моделі серед нових, імпортованих вживаних та тих, що перепродувалися на внутрішньому ринку.
Структура ринку виглядає так:
- 57,4% (599 шт.) — внутрішні перепродажі;
- 35,0% (365 шт.) — імпорт вживаних тягачів;
- 7,7% (80 шт.) — нові тягачі.
Найпопулярніші моделі тягачів
Найпопулярнішим сідловим тягачем як на внутрішньому ринку в Україні, так і серед імпортованих вживаних впевнено залишається DAF XF. Однак серед нових — Volvo FH.
На внутрішньому ринку:
- DAF XF (166 шт.);
- MAN TGX (75 шт.);
- Volvo FH (62 шт.).
Серед імпортованих вживаних:
- DAF XF (91 шт.);
- MAN TGX (87 шт.);
- Volvo FH (44 шт.)
Серед нових сідлових тягачів:
- Volvo FH (21 шт.);
- Renault T-series (12 шт.);
- Scania R-series (11 шт.)
Нагадаємо, у червні 2025 року українські перевізники придбали понад 1000 сідлових тягачів. Попри загальне падіння ринку на понад 47% у порівнянні з минулим роком, моделі DAF XF, MAN TGX та Volvo FH залишаються найзатребуванішими як серед вживаних, так і серед нових вантажівок.