Попит на нові вантажівки в Україні зменшився: які моделі обирали у серпні
У серпні 2025 року в Україні зафіксовано падіння попиту на нові комерційні автомобілі. За місяць було реалізовано 937 вантажних та спеціальних авто, що на 4% менше, ніж у липні, і на 14% менше, ніж у серпні минулого року.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
ТОП-5 марок на ринку нових комерційних авто
Попри загальне зменшення ринку, деякі бренди продовжують утримувати лідерські позиції. До п'ятірки найпопулярніших марок увійшли:
- Renault — 117 проданих авто;
- Citroen — 108 авто;
- Peugeot — 81 авто;
- Toyota — 77 авто;
- Hyundai — 75 авто.
Загалом з початку 2025 року український парк комерційних авто поповнився понад 7,5 тисячами нових машин. Це на 9% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Нагадаємо, у липні 2025 року в Україні зареєстрували 971 новий комерційний автомобіль (вантажівки та спецтехніка). Це на 13% більше, ніж у червні, та на 2% більше, ніж у липні минулого року.