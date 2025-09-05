Попит на нові вантажівки в Україні зменшився: які моделі обирали у серпні

У серпні 2025 року в Україні зафіксовано падіння попиту на нові комерційні автомобілі. За місяць було реалізовано 937 вантажних та спеціальних авто, що на 4% менше, ніж у липні, і на 14% менше, ніж у серпні минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

ТОП-5 марок на ринку нових комерційних авто

Попри загальне зменшення ринку, деякі бренди продовжують утримувати лідерські позиції. До п'ятірки найпопулярніших марок увійшли:

Renault — 117 проданих авто; Citroen — 108 авто; Peugeot — 81 авто; Toyota — 77 авто; Hyundai — 75 авто.

Загалом з початку 2025 року український парк комерційних авто поповнився понад 7,5 тисячами нових машин. Це на 9% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, у липні 2025 року в Україні зареєстрували 971 новий комерційний автомобіль (вантажівки та спецтехніка). Це на 13% більше, ніж у червні, та на 2% більше, ніж у липні минулого року.