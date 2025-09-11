Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,12

--0,13

EUR

48,29

--0,09

Готівковий курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,55

48,40

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ринок сідлових тягачів і напівпричепів у серпні 2025 року: які моделі обирали українські перевізники

вантажівки
Ринок фур і причепів у серпні 2025: найпопулярніші моделі / Depositphotos

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій транспортних засобів в Україні та визначили найпопулярніші моделі серед сідлових тягачів і напівпричепів у серпні 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ІДА.

Динаміка ринку сідлових тягачів

За серпень 2025 року українські перевізники придбали 1115 нових та вживаних сідлових тягачів. Це на 40,5% менше, ніж у серпні 2024-го, але на 2,1% більше відносно липня поточного року.

  • Внутрішні перепродажі — 60,2% (671 шт.);
  • Імпорт вживаних — 33,5% (373 шт.);
  • Нові — 6,4% (71 шт.)

У порівнянні з липнем, внутрішні перепродажі зросли на 7,5%, тоді як імпорт вживаних та нових машин знизився на 3,1% та 14,5% відповідно.

Найпопулярніші тягачі на внутрішньому ринку

Абсолютним лідером у цьому сегменті став DAF XF — 189 угод. Модель цінується за надійність, витривалість, комфортну кабіну та економічні двигуни PACCAR.

На другій позиції MAN TGX (109 шт.), третю посів Volvo FH (77 шт.).

Найпопулярніші вживані тягачі з-за кордону

Серед пригнаних лідером також виявився DAF XF (112 шт.). Друге місце зайняв MAN TGX (91 шт.), третє — Volvo FH (40 шт.).

Найпопулярніші нові сідлові тягачі

У сегменті нових моделей найбільше купували Iveco S-Way (15 шт.). Модель відзначається сучасною кабіною, економічністю та телематичною платформою з онлайн-моніторингом.

Друге місце посів Mercedes-Benz Actros (11 шт.). Третю позицію розділили Volvo FH та MAN TGS (по 7 ш.т кожен).

Ринок напівпричепів у серпні 2025 року

Українські перевізники придбали 1200 нових і вживаних напівпричепів, що майже дорівнює липневому результату (−0,2%), але на 42,3% менше, ніж у серпні 2024 року.

  • Внутрішні перепродажі — 65,9% (791 шт.);
  • Імпорт вживаних — 28% (336 шт.);
  • Нові імпортовані — 5,3% (63 шт.);
  • Виготовлені в Україні — 0,8% (10 шт.)

Найпопулярніші напівпричепи на внутрішньому ринку

Тут найбільший попит мали самоскиди, а також тентовані варіанти. Лідером став Schmitz Cargobull (215 шт.), далі йдуть Krone (87 шт.) та Kögel (78 шт.).

Найпопулярніші вживані напівпричепи з-за кордону

Серед імпортованих б/в напівпричепів найбільше ввезли Schmitz Cargobull — 154 шт, Krone — 36 шт, Kögel — 24 шт.

Найбільш затребуваними стали тентовані моделі, самоскиди та фургони-рефрижератори.

Найпопулярніші нові напівпричепи

Серед нових найчастіше купували фургони-рефрижератори, на другому місці — тентовані, на третьому — самоскиди.

Топ-3 виробників: Schmitz Cargobull — 25 шт, Wielton — 9 шт, Lecitrailer — 7 шт.

Німецький Schmitz Cargobull став лідером одразу у всіх сегментах ринку напівпричепів. Популярність пояснюється надійністю, довговічністю та широким модельним рядом — від тентованих і самоскидів до рефрижераторів.

Компанії обирають причепи з синім слоном завдяки міцній конструкції, економності в експлуатації та високому залишковому ресурсу навіть після багаторічної роботи.

Додамо, що у червні 2025 року українські перевізники придбали понад 1000 сідлових тягачів. Попри загальне падіння ринку на понад 47% у порівнянні з минулим роком, моделі DAF XF, MAN TGX та Volvo FH залишаються найзатребуванішими як серед вживаних, так і серед нових вантажівок.

Автор:
Тетяна Гойденко