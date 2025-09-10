Ринок вантажівок 3,5+ т у серпні: внутрішні продажі ростуть, імпорт уживаних падає

У серпні 2025 року український ринок вантажівок з повною масою понад 3,5 тонни (окрім сідлових тягачів) склав 1490 одиниць. Це на 1,5% менше, ніж у липні, та на 34,2% менше порівняно з серпнем 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Динаміка ринку

У серпні 2025 року більшість операцій з вантажівками масою понад 3,5 т відбувалися на внутрішньому ринку — було перепродано 1112 машин, що становить 74,6% від загального обсягу. Порівняно з липнем цей сегмент виріс на 4,2%, але у річному вимірі скоротився на третину — на 33,3%.

Імпорт вживаних вантажівок склав 181 одиницю, або 12,1% від ринку. Тут спостерігається різке падіння: мінус 27,3% у місячному порівнянні та мінус 25,5% у річному.

Нових імпортованих машин зареєстрували лише 71, що становить 4,8% від обсягу. Попри невелику кількість, цей сегмент показав зростання — плюс 18,3% відносно липня. Водночас порівняно з серпнем минулого року результат гірший на 24,5%.

Ще 126 вантажівок (8,5% від ринку) було вироблено або переобладнано в Україні. У цьому сегменті спостерігається спад на 8% у місячній динаміці та на 51,7% у річній. Загалом частка нових машин у групі "3,5+ т" у серпні склала лише 13,2%.

Топ-моделі серпня

На внутрішньому ринку найпопулярнішою моделлю знову став Mercedes-Benz Sprinter у важких версіях. На другому місці — ГАЗ-3307, який продовжує утримувати позиції завдяки великій кількості ще радянської техніки в обігу. Далі в рейтингу — мікс із ЗіЛів, КамАЗів та вантажівок європейського виробництва. Середній вік цього сегмента залишається рекордним — 25 років.

Серед вживаних імпортних вантажівок першість утримує Mercedes-Benz Atego. Другим став MAN TGL, а третє місце посів Mercedes-Benz Sprinter. Середній вік вантажівок, що прибули з-за кордону, становив 9,5 року.

У сегменті нових машин цього разу перше місце посів Volvo FM. Решту рейтингу сформували здебільшого спеціалізовані автомобілі на базі іноземних шасі, які проходять дообладнання в Україні й виходять на ринок під іншими назвами. Найбільший попит був на самоскиди, фургони-рефрижератори та бетонозмішувачі.

Додамо, за підсумками липня 2025 року обсяг ринку вантажних автомобілів з повною масою понад 3,5 тони в Україні склав 1459 одиниць. Це на 0,5% більше, ніж у червні, однак на 38,7% менше, ніж за аналогічний місяць 2024 року.