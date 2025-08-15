Ринок вантажівок понад 3,5 т у липні 2025 року: які лідери, динаміка та середній вік автопарку

За підсумками липня 2025 року обсяг ринку вантажних автомобілів з повною масою понад 3,5 тони в Україні склав 1459 одиниць. Це на 0,5% більше, ніж у червні, однак на 38,7% менше, ніж за аналогічний місяць 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту досліджень авторинку.

Переважну частку ринку — 70,4% або 1027 вантажівок — сформували внутрішні перепродажі.

На частку імпорту вживаних машин припало 16,7% (243 одиниці), на новий імпорт — 3,8% (56 одиниць), а на продажі вироблених або переобладнаних в Україні транспортних засобів — 9,1% (133 одиниці). Загалом частка нових машин у цьому сегменті склала 13%.

У динаміці окремих сегментів спостерігаються різноспрямовані тенденції.

Внутрішні перепродажі знизилися на 2,5% порівняно з червнем і на 47,7% у річному вимірі. Імпорт вживаних вантажівок, навпаки, зріс на 15,2% за місяць і на 48,2% за рік. Нових імпортованих машин стало більше на 12% порівняно з червнем та на 7,7% відносно липня минулого року. Продажі вироблених в Україні вантажівок скоротилися на 3,6% за місяць та на 34,5% у річному розрізі.

На внутрішньому ринку найпопулярнішим типом залишаються самоскиди, також стабільним попитом користуються фургони та бортові вантажівки. Серед моделей, як і раніше, спостерігається контраст: поруч із сучасними європейськими машинами активно експлуатується техніка ще радянських часів. Лідером липня став ГАЗ-3307, а на другій позиції опинився Mercedes-Benz Sprinter, який, попри легшу вагу, часто використовується для вантажоперевезень завдяки універсальності. У рейтингу також залишаються різні модифікації ЗіЛів, КамАЗів та європейських вантажівок. Варто зазначити, що цей сегмент є найстарішим на українському авторинку — середній вік таких машин становить 25,5 року.

Серед вживаних вантажівок, що ввозилися в Україну у липні, найчастіше траплялися фургони з гідробортом, стандартні фургони та рефрижератори. Лідерами імпорту стали MAN TGL, Mercedes-Benz Atego та Mercedes-Benz Sprinter. Через відсутність на закордонному ринку радянських моделей, український автопарк поповнюється переважно технікою європейських марок. Середній вік цих імпортованих автомобілів склав 9,3 року.

У сегменті нових вантажівок найбільший попит мали самоскиди, фургони та автопідіймачі. У липні серед зареєстрованих моделей переважали маловідомі для широкого загалу бренди, здебільшого шасі іноземного виробництва, які після дообладнання в Україні отримують інші назви.

До трійки лідерів увійшли Reform, кілька одиниць MAN TGS та Volkswagen Crafter, а решту списку заповнили переважно представники українського ринку спецтехніки та надбудов.

Додамо, у липні 2025 року в Україні зареєстрували 971 новий комерційний автомобіль (вантажівки та спецтехніка). Це на 13% більше, ніж у червні, та на 2% більше, ніж у липні минулого року.