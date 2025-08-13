Яку легку комерційну техніку купували у липні 2025 року: топ нових та вживаних моделей

Сегмент легких комерційних автомобілів (LCV) в Україні залишається важливим для малого та середнього бізнесу, поєднуючи компактність, економічність та можливість перевозити значні обсяги вантажів. Такі авто зручні у щільному міському трафіку, а вантажопасажирські модифікації дозволяють використовувати їх як у робочих, так і в особистих цілях.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту досліджень авторинку.

За підсумками липня 2025 року, в Україні було придбано 3,4 тисячі транспортних засобів групи LCV. Це на 43% менше, ніж у липні 2024-го, проте на 7,2% більше, ніж у червні цього року.

Структура ринку LCV у липні. Найбільшу частку сегмента зайняли внутрішні перепродажі — 57,9% від усіх угод. Імпортовані вживані легкі вантажівки склали 29%, нові імпортні — 11,3%, а вироблені або переобладнані в Україні — 1,7%. Загалом нові автомобілі становили 13,1% ринку.

Внутрішній ринок. На території України у липні відбулося 1 980 угод купівлі-продажу LCV. Найчастіше купували вантажні фургони, які залишаються основою цього сегмента. Меншою популярністю користувалися вантажопасажирські версії та бортові тентовані модифікації.

Абсолютним лідером серед моделей став Mercedes-Benz Sprinter — універсальний фургон, відомий своєю надійністю. На другій позиції розташувався Renault Master, який завоював прихильність малого бізнесу завдяки вигідному співвідношенню ціни та вантажомісткості. Попри вік, у трійці найпопулярніших залишається ГАЗ 3302 (Газель), приваблюючи покупців передусім ціною.

Популярними залишаються й компактніші моделі — Renault Kangoo та Fiat Doblo, зручні для сервісних компаній та кур’єрських служб. Для тих, кому потрібні більші авто, але не повноцінна вантажівка, стабільний попит мають Volkswagen Transporter, Renault Trafic та Volkswagen Crafter.

Імпорт вживаних LCV. У липні 2025 року автопарк України поповнився 993 вживаними LCV із-за кордону. Тут також лідирують вантажні фургони, тоді як фургони-рефрижератори та бортові тентовані версії займають меншу частку.

Серед моделей беззаперечними лідерами залишаються Renault Master і Mercedes-Benz Sprinter, які йдуть майже на рівних. Далі у рейтингу — Renault Trafic, Volkswagen Crafter та Renault Kangoo, що пропонують менший об’єм, але зручні у міських та міжміських перевезеннях.

Продажі нових LCV. У липні вперше було зареєстровано 447 нових легких комерційних автомобілів, із яких 388 — імпортні, а 59 — вироблені або переобладнані в Україні. Основну частку складають фургони, на другому місці — пікапи, третю позицію утримують фургони-рефрижератори.

Серед нових моделей лідером став Renault Express, компактний та економічний варіант для міських доставок. Друге місце посів пікап Toyota Hilux, який однаково популярний у бізнесі та сільському господарстві. Трійку замикає Opel Vivaro.

Середній вік автомобілів LCV на внутрішньому ринку у липні склав 15,9 року, тоді як для імпортованих вживаних — близько 6 років.

Нагадаємо, у червні 2025 року сегмент легких комерційних автомобілів (LCV) в Україні демонструє суттєве падіння. За даними Інституту досліджень авторинку, всього було придбано 3,2 тисячі таких транспортних засобів — на 48,9% менше, ніж за аналогічний період торік. У порівнянні з травнем також зафіксовано зниження обсягів на 18,5%.