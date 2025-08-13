Какие фургоны бизнес покупал в июле 2025 года: топ новых и подержанных моделей

Сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV) в Украине остается важным для малого и среднего бизнеса, сочетая компактность, экономичность и перевозку значительных объемов грузов. Такие авто удобны в плотном городском трафике, а грузопассажирские модификации позволяют использовать их как в рабочих, так и в личных целях.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследований авторынка.

По итогам июля 2025 года в Украине было приобретено 3,4 тысячи транспортных средств группы LCV. Это на 43% меньше, чем в июле 2024 года, однако на 7,2% больше, чем в июне этого года.

Структура рынка LCV в июле. Наибольшую долю сегмента заняли внутренние перепродажи – 57,9% от всех сделок. Импортируемые легкие грузовики составили 29%, новые импортные — 11,3%, а произведенные или переоборудованные в Украине — 1,7%. В общем, новые автомобили составляли 13,1% рынка.

Внутренний рынок. На территории Украины в июле состоялось 1980 сделок купли-продажи LCV. Чаще покупали грузовые фургоны, которые остаются основой этого сегмента. Меньшей популярностью пользовались грузопассажирские версии и бортовые тентованные модификации.

Абсолютным лидером среди моделей стал Mercedes-Benz Sprinter – универсальный фургон, известный своей надежностью. На второй позиции расположился Renault Master, завоевавший благосклонность малого бизнеса благодаря выгодному соотношению цены и грузоемкости. Несмотря на возраст, в тройке самых популярных остается ГАЗ 3302 (Газель), привлекая покупателей, прежде всего, ценой.

Популярными остаются и более компактные модели — Renault Kangoo и Fiat Doblo, удобные для сервисных компаний и курьерских служб. Для тех, кому нужны большие авто, но не полноценный грузовик, стабильным спросом пользуются Volkswagen Transporter, Renault Trafic и Volkswagen Crafter.

Импорт б/у LCV. В июле 2025 года автопарк Украины пополнился 993 подержанными LCV из-за границы. Здесь также лидируют грузовые фургоны, тогда как фургоны-рефрижераторы и тентованные бортовые версии занимают меньшую долю.

Среди моделей безоговорочными лидерами остаются Renault Master и Mercedes-Benz Sprinter, идущие почти на равных. Далее в рейтинге Renault Trafic, Volkswagen Crafter и Renault Kangoo, которые предлагают меньший объем, но удобны в городских и междугородных перевозках.

Продажа новых LCV. В июле впервые было зарегистрировано 447 новых легких коммерческих автомобилей, из которых 388 – импортные, а 59 – произведены или переоборудованы в Украине. Основную часть составляют фургоны, на втором месте — пикапы, третью позицию удерживают фургоны-рефрижераторы.

Среди новых моделей лидером стал Renault Express, компактный и экономичный вариант для городских доставок. Второе место занял пикап Toyota Hilux, одинаково популярный в бизнесе и сельском хозяйстве. Тройку замыкает Opel Vivaro.

Средний возраст автомобилей LCV на внутреннем рынке в июле составил 15,9 года, тогда как для импортируемых подержанных – около 6 лет.

Напомним, что в июне 2025 года сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV) в Украине демонстрирует существенное падение. По данным Института исследований авторынка, всего было приобретено 3,2 тысяч таких транспортных средств — на 48,9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. По сравнению с маем также отмечено снижение объемов на 18,5%.