Рынок грузовиков свыше 3,5 т в июле 2025: какие лидеры, динамика и средний возраст автопарка

По итогам июля 2025 года объем рынка грузовых автомобилей с полной массой более 3,5 тонн в Украине составил 1459 единиц. Это на 0,5% больше, чем в июне, однако на 38,7% меньше, чем за аналогичный месяц 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Института исследований авторынка.

Подавляющую долю рынка – 70,4% или 1027 грузовиков – сформировали внутренние перепродажи.

На долю импорта подержанных машин пришлось 16,7% (243 единицы), новый импорт — 3,8% (56 единиц), а на продаже производимых или переоборудованных в Украине транспортных средств — 9,1% (133 единицы). В общей сложности доля новых машин в этом сегменте составила 13%.

В динамике отдельных частей наблюдаются разнонаправленные тенденции.

Внутренние перепродажи снизились на 2,5% по сравнению с июнем и на 47,7% в годовом исчислении. Импорт подержанных грузовиков, напротив, вырос на 15,2% за месяц и на 48,2% за год. Новых импортированных машин стало больше на 12% по сравнению с июнем и на 7,7% по отношению к июлю прошлого года. Продажи производимых в Украине грузовиков сократились на 3,6% за месяц и на 34,5% в годовом разрезе.

На внутреннем рынке самым популярным типом остаются самосвалы, а также стабильным спросом пользуются фургоны и бортовые грузовики. Среди моделей по-прежнему наблюдается контраст: наряду с современными европейскими машинами активно эксплуатируется техника еще в советское время. Лидером июля стал ГАЗ-3307, а на второй позиции оказался Mercedes-Benz Sprinter, который, несмотря на более легкий вес, часто используется для грузоперевозок благодаря универсальности. В рейтинге также остаются разные модификации ЗиЛов, КамАЗов и европейских грузовиков. Стоит отметить, что этот сегмент старейший на украинском авторынке — средний возраст таких машин составляет 25,5 года.

Среди грузовиков, ввозимых в Украину в июле, чаще всего встречались фургоны с гидробортом, стандартные фургоны и рефрижераторы. Лидерами импорта стали MAN TGL, Mercedes-Benz Atego и Mercedes-Benz Sprinter. Из-за отсутствия на зарубежном рынке советских моделей украинский автопарк пополняется преимущественно техникой европейских марок. Средний возраст этих импортируемых автомобилей составил 9,3 лет.

В сегменте новых грузовиков наибольшим спросом пользуются самосвалы, фургоны и автоподъемники. В июле среди зарегистрированных моделей преобладали малоизвестные для широкой публики бренды, в основном шасси иностранного производства, которые после дооборудования в Украине получают другие названия.

В тройку лидеров вошли Reform, несколько единиц MAN TGS и Volkswagen Crafter, а остальной список заполнили преимущественно представители украинского рынка спецтехники и надстроек.

В июле 2025 года в Украине зарегистрировали 971 новый коммерческий автомобиль (грузовики и спецтехника). Это на 13% больше, чем в июне и на 2% больше, чем в июле прошлого года.