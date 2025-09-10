Рынок грузовиков 3,5+ т в августе: внутренние продажи растут, импорт б/у падает

В августе 2025 года украинский рынок грузовиков с полной массой более 3,5 тонн (кроме седловых тягачей) составил 1490 единиц. Это на 1,5% меньше, чем в июле и на 34,2% меньше по сравнению с августом 2024 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Институт исследований авторынка.

Динамика рынка

В августе 2025 года большинство сделок с грузовиками массой свыше 3,5 т происходили на внутреннем рынке — было перепродано 1112 машин, что составляет 74,6% от общего объема. По сравнению с июлем этот сегмент вырос на 4,2%, но в годовом исчислении сократился на треть — на 33,3%.

Импорт б/у грузовиков составил 181 единицу, или 12,1% от рынка. Здесь наблюдается резкое падение: минус 27,3% в месячном сравнении и минус 25,5% в годовом.

Новых импортируемых машин зарегистрировали всего 71, что составляет 4,8% от объема. Несмотря на небольшое количество, этот сегмент показал рост плюс 18,3% по отношению к июлю. В то же время, по сравнению с августом прошлого года результат хуже на 24,5%.

Еще 126 грузовиков (8,5% от рынка) было произведено или переоборудовано в Украине. В этом сегменте наблюдается спад на 8% в месячной динамике и на 51,7% в годовой. В целом доля новых машин в группе "3,5+т" в августе составила всего 13,2%.

Топ-модели августа

На внутреннем рынке самой популярной моделью снова стал Mercedes-Benz Sprinter в тяжелых версиях. На втором месте – ГАЗ-3307, который продолжает удерживать позиции благодаря большому количеству еще советской техники в обращении. Далее в рейтинге микс из ЗиЛов, КамАЗов и грузовиков европейского производства. Средний возраст этого сегмента остается рекордным – 25 лет.

Среди подержанных импортных грузовиков первенство удерживает Mercedes-Benz Atego. Вторым стал MAN TGL, а третье место занял Mercedes-Benz Sprinter. Средний возраст прибывших из-за границы грузовиков составил 9,5 года.

В сегменте новых машин на этот раз первое место занял Volvo FM. Остальные рейтинги сформировали в основном специализированные автомобили на базе иностранных шасси, которые проходят дооборудование в Украине и выходят на рынок под другими названиями. Наибольший спрос был на самосвалы, фургоны-рефрижераторы и бетоносмесители.

По итогам июля 2025 года объем рынка грузовых автомобилей с полной массой более 3,5 тонн в Украине составил 1459 единиц. Это на 0,5% больше чем в июне, однако на 38,7% меньше, чем за аналогичный месяц 2024 года.