Український ринок сідлових тягачів у жовтні просів у річному вимірі, але продемонстрував помітне місячне зростання

У жовтні 2025 року українські перевізники придбали 1491 новий і вживаний сідловий тягач. Попри те, що це на 8,9% менше, ніж у жовтні торік, ринок показав відчутне пожвавлення порівняно з вереснем – плюс 13,2%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту досліджень авторинку.

Найбільша частина продажів припала на внутрішні перепродажі: вони охопили майже 57% ринку. Імпорт уживаних тягачів сформував третину загального обсягу, а частка траків із пробігом у цілому досягла майже 90%. Новими ж українці придбали 155 одиниць – лише 10,4% від усіх продажів.

Аналітика показує такі зміни в динаміці сегментів: внутрішні перепродажі зросли на 3,4% порівняно з вереснем, імпорт уживаних – на 20,2%, а нових – одразу на 70,3%. Водночас у річному вимірі лише імпорт нових тягачів показує позитивну динаміку.

Лідери внутрішнього ринку

У сегменті внутрішніх перепродажів ситуація залишається стабільною: попит дещо зріс, а вибір перевізників практично не змінився. DAF XF традиційно утримує перше місце – це найпопулярніший тягач в Україні завдяки надійності, простоті обслуговування та доступності запчастин. Його вибір – це прагматичне рішення у часи економічної невизначеності.

Поруч розташовуються відомі німецькі "важковаговики" – MAN TGX та Mercedes-Benz Actros. Вони привертають увагу якістю, технологічністю та комфортом, хоч і часто коштують дорожче.

Стабільно високий попит спостерігається на Volvo FH та Scania R-series – шведські моделі, які вважають найкомфортнішими для далеких рейсів. У другій половині рейтингу залишаються «класичні» моделі – Renault Magnum, Renault Premium, DAF CF. Їх купують за простоту, місткість кабіни й нижчий поріг входу, що важливо для перевізників із обмеженим бюджетом.

Вживані тягачі з-за кордону

У сегменті імпорту вживаних сідлових тягачів після минулотижневої "нічиєї" між MAN TGX і DAF XF першість знову повернулася до MAN. DAF XF, однак, теж тримається міцно – його цінують за універсальність та витривалість.

Стабільним попитом користуються Scania R-series та Volvo FH, які є вибором для тих, хто шукає преміальний комфорт у міжнародних перевезеннях. Серед бюджетніших варіантів досі популярні DAF CF та Renault Premium, але разом із ними у топ цього місяця увійшли й Renault T-series – відносно сучасна модель, що свідчить про поступову зміну вимог перевізників до якості імпорту.

Нові сідлові тягачі

У сегменті нових тягачів домінує Volvo FH, який цього місяця сформував майже половину всіх поставок. Це рекордний показник і водночас свідчення, що великі перевізники роблять ставку на технологічність і економічність шведського бренду.

На другому місці – Iveco S-Way, який раніше очолював рейтинг. Третє місце дісталося Scania R-series. Така трійка відображає готовність компаній диверсифікувати свої автопарки та інвестувати у сучасну техніку.

Додамо, у вересні 2025 року українські перевізники придбали 1216 нових і вживаних сідлових тягачів. Цей показник на 22,2% менший, ніж у вересні 2024 року, але на 9,1% більший, ніж у серпні поточного року — ринок демонструє поступове відновлення після літнього спаду.