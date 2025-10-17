Які сідлові тягачі обирали українські перевізники у вересні

У вересні 2025 року українські перевізники придбали 1216 нових і вживаних сідлових тягачів. Цей показник на 22,2% менший, ніж у вересні 2024 року, але на 9,1% більший, ніж у серпні поточного року — ринок демонструє поступове відновлення після літнього спаду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення експертів Інституту досліджень авторинку.

У вересні 60,9% усіх реєстрацій припали на внутрішні перепродажі — це 741 одиниця техніки. Ще 32,2% — імпортовані вживані тягачі (391 шт.). Загалом 93,1% від усіх реєстрацій — це "траки" з пробігом. Нові тягачі склали лише 6,9% ринку (84 шт.).

Динаміка ринку за підсегментами виглядає так:

Внутрішні перепродажі сідлових тягачів у вересні зросли на 10,4% порівняно з серпнем, але залишилися на 22,2% нижчими, ніж у вересні минулого року;

Імпорт вживаних тягачів збільшився на 4,8% у порівнянні з попереднім місяцем, однак був на 21,3% меншим, ніж рік тому;

Імпорт нових тягачів зріс найпомітніше — на 18,3% до серпня, але все ще на 26,3% нижчий, ніж у вересні 2024 року.

Найпопулярніші моделі на внутрішньому ринку

Беззаперечним лідером серед вживаних тягачів на внутрішньому ринку залишається DAF XF — справжній "народний улюбленець" українських перевізників. Його популярність пояснюється надійністю, доступністю запчастин і вигідною ціною володіння.

На другій і третій позиції — MAN TGX та Mercedes-Benz Actros, що приваблюють перевізників якістю збірки та технологічністю. Далі — Volvo FH і Scania R-series, які традиційно обирають далекобійники за комфорт у тривалих рейсах.

Серед "класиків" своє місце утримує Renault Magnum — попри вік, він залишається затребуваним завдяки просторій кабіні. Також у списку стабільно присутні DAF CF і Renault Premium — доступні "робочі конячки" для регіональних перевезень.

Імпорт вживаних тягачів

У сегменті імпорту лідирує MAN TGX, який ділить перше місце з DAF XF. За ними слідують Volvo FH і Scania R-series, які утримують преміальні позиції на ринку.

Серед цікавих тенденцій — поява Renault T-series у топі імпорту, що свідчить про поступове зміцнення позицій цієї моделі в Україні. Водночас старіші Renault Magnum або Scania P-series трапляються дедалі рідше через обмеження імпорту за стандартом Євро-5.

Нові тягачі

На ринку нових сідлових тягачів абсолютним лідером став Iveco S-Way — завдяки сучасним технологіям, агресивній ціновій політиці та вигідним умовам лізингу. До топ-3 також увійшли MAN TGX і Scania R-series, які стабільно зберігають попит серед великих автопарків.

Volvo FH і Mercedes-Benz Actros залишаються вибором тих, хто орієнтується на максимальний комфорт і технологічність. У нижній частині рейтингу зберігається Iveco Stralis, який поступово зникає з ринку, поступаючись місцем новішому S-Way.

Аналітики резюмують, що ринок сідлових тягачів України у вересні 2025 року демонструє поступове відновлення після річного спаду. Попри домінування техніки з пробігом, попит на нові магістральні моделі зростає завдяки активним програмам фінансування та оновленню автопарків. Водночас DAF, MAN і Iveco залишаються брендами, які визначають обличчя українського вантажного ринку.

Додамо, за серпень 2025 року українські перевізники придбали 1115 нових та вживаних сідлових тягачів. Це на 40,5% менше, ніж у серпні 2024-го, але на 2,1% більше відносно липня поточного року.