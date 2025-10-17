Какие седельные тягачи выбирали украинские перевозчики в сентябре

В сентябре 2025 года украинские перевозчики приобрели 1216 новых и подержанных седельных тягачей. Этот показатель на 22,2% меньше, чем в сентябре 2024 года, но на 9,1% больше, чем в августе текущего года, рынок демонстрирует постепенное восстановление после летнего спада.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения экспертов Института исследований авторынка.

В сентябре 60,9% всех регистраций пришлись на внутренние перепродажи – это 741 единица техники. Еще 32,2% — импортируемые подержанные тягачи (391 шт.). В общей сложности 93,1% всех регистраций — это "траки" с пробегом. Новые тягачи составили всего 6,9% рынка (84 шт.).

Динамика рынка по подсегментам выглядит так:

Внутренние перепродажи седельных тягачей в сентябре выросли на 10,4% по сравнению с августом, но остались на 22,2% ниже, чем в сентябре прошлого года;

Импорт б/у тягачей увеличился на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем, однако был на 21,3% меньше, чем год назад;

Импорт новых тягачей вырос заметнее всего — на 18,3% к августу, но все еще на 26,3% ниже, чем в сентябре 2024 года.

Самые популярные модели на внутреннем рынке

Безоговорочным лидером среди б/у тягачей на внутреннем рынке остается DAF XF — настоящий "народный любимец" украинских перевозчиков. Его популярность объясняется надежностью, доступностью запчастей и выгодной ценой владения.

На второй и третьей позиции – MAN TGX и Mercedes-Benz Actros, привлекающие перевозчиков качеством сборки и технологичностью. Далее – Volvo FH и Scania R-series, которые традиционно выбирают дальнобойщики за комфорт в длительных рейсах.

Среди "классиков" свое место удерживает Renault Magnum – несмотря на возраст, он остается востребованным благодаря просторной кабине. Также в списке стабильно присутствуют DAF CF и Renault Premium — доступны "рабочие лошадки" для региональных перевозок.

Импорт б/у тягачей

В сегменте импорта лидирует MAN TGX, делящий первое место с DAF XF. За ними следуют Volvo FH и Scania R-series, удерживающие премиальные позиции на рынке.

Среди интересных тенденций – появление Renault T-series в топе импорта, что свидетельствует о постепенном укреплении позиций этой модели в Украине. В то же время более старые Renault Magnum или Scania P-series встречаются все реже из-за ограничений импорта по стандарту Евро-5.

Новые тягачи

На рынке новых седельных тягачей абсолютным лидером стал Iveco S-Way – благодаря современным технологиям, агрессивной ценовой политике и выгодным условиям лизинга. В топ-3 также вошли MAN TGX и Scania R-series, стабильно сохраняющие спрос среди крупных автопарков.

Volvo FH и Mercedes-Benz Actros остаются выбором тех, кто ориентируется на максимальный комфорт и технологичность. В нижней части рейтинга сохраняется Iveco Stralis, который постепенно исчезает с рынка, уступая место более новому S-Way.

Аналитики резюмируют, что рынок седельных тягачей Украины в сентябре 2025 демонстрирует постепенное восстановление после годового спада. Несмотря на преобладание техники с пробегом, спрос на новые магистральные модели растет благодаря активным программам финансирования и обновлению автопарков. В то же время DAF, MAN и Iveco остаются брендами, определяющими лицо украинского грузового рынка.

Добавим, за август 2025 года украинские перевозчики приобрели 1115 новых и подержанных седельных тягачей. Это на 40,5% меньше, чем в августе 2024-го, но на 2,1% больше по отношению к июлю текущего года.