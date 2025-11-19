Украинский рынок седельных тягачей в октябре просел в годовом исчислении, но продемонстрировал заметный месячный рост

В октябре 2025 года украинские перевозчики приобрели 1491 новый и подержанный седельный тягач. Несмотря на то, что это на 8,9% меньше, чем в октябре прошлого года, рынок показал ощутимое оживление по сравнению с сентябрем – плюс 13,2%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Института исследований авторынка.

Большая часть продаж пришлась на внутренние перепродажи: они охватили около 57% рынка. Импорт б/у тягачей сформировал треть общего объема, а доля траков с пробегом в целом достигла почти 90%. Новыми же украинцы приобрели 155 единиц – всего 10,4% всех продаж.

Аналитика показывает следующие изменения в динамике сегментов: внутренние перепродажи выросли на 3,4% по сравнению с сентябрем, импорт б/у – на 20,2%, а новых – сразу на 70,3%. В то же время, в годовом измерении только импорт новых тягачей показывает положительную динамику.

Лидеры внутреннего рынка

В сегменте внутренних перепродаж ситуация остается стабильной: спрос несколько вырос, а выбор перевозчиков практически не изменился. DAF XF традиционно удерживает первое место – это самый популярный тягач в Украине благодаря надежности, простоте обслуживания и доступности запчастей. Его выбор – это прагматичное решение во времена экономической неопределенности.

Рядом располагаются известные немецкие "тяжеловесы" - MAN TGX и Mercedes-Benz Actros. Они привлекают внимание качеством, технологичностью и комфортом, хоть и часто стоят дороже.

Стабильно высокий спрос наблюдается на Volvo FH и Scania R-series – шведские модели, которые считаются наиболее комфортными для дальних рейсов. Во второй половине рейтинга остаются классические модели – Renault Magnum, Renault Premium, DAF CF. Их покупают за простоту, емкость кабины и более низкий порог входа, что важно для перевозчиков с ограниченным бюджетом.

Подержанные тягачи из-за границы

В сегменте импорта подержанных седельных тягачей после прошлой недельной "ничьей" между MAN TGX и DAF XF первенство вновь вернулось к MAN. DAF XF, однако, тоже держится крепко – его ценят за универсальность и выносливость.

Стабильный спрос пользуются Scania R-series и Volvo FH, которые являются выбором для тех, кто ищет премиальный комфорт в международных перевозках. Среди более бюджетных вариантов до сих пор популярны DAF CF и Renault Premium, но вместе с ними в топ этого месяца вошли и Renault T-series – относительно современная модель, свидетельствующая о постепенном изменении требований перевозчиков к качеству импорта.

Новые седельные тягачи

В сегменте новых тягачей доминирует Volvo FH, сформировавший в этом месяце почти половину всех поставок. Это рекордный показатель и одновременно свидетельство того, что крупные перевозчики делают ставку на технологичность и экономичность шведского бренда.

На втором месте – Iveco S-Way, ранее возглавлявший рейтинг. Третье место досталось Scania R-series. Такая тройка отражает готовность компаний диверсифицировать автопарки и инвестировать в современную технику.

Добавим, в сентябре 2025 года украинские перевозчики приобрели 1216 новых и подержанных седельных тягачей. Этот показатель на 22,2% меньше, чем в сентябре 2024 года, но на 9,1% больше, чем в августе текущего года, рынок демонстрирует постепенное восстановление после летнего спада.