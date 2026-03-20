Сегмент седельных тягачей в феврале: внутренний рынок сократился на 25%

Украинские перевозчики обновляют парк седельных тягачей / Depositphotos

В феврале 2026 года рынок седельных тягачей Украины продемонстрировал системное снижение активности. Общее количество регистраций составило 1152 единицы, что подтверждает негативный тренд на рынке магистральной логистики.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследований

Основным фактором стало падение внутренних перепродаж, которых было только 683, что на 21,3% меньше, чем в январе, и на 25,4% в годовом исчислении. Поскольку внутренний рынок формирует более 60% всех сделок, сокращение четверти стало определяющим для общей картины.

Импорт б/у тягачей показал локальное оживление — 387 единиц (+11,2% месяц в месяц), а новых — 82 (+32,3% MM). Однако эти цифры не компенсируют падение внутреннего рынка и свидетельствуют об общем уменьшении объемов коммерческого сектора.

На внутреннем рынке доминируют пользующиеся популярностью нидерландские и немецкие тягачи из-за сбалансированной стоимости владения и развитой сервисной сети. Французские модели старших поколений постепенно переходят в сегмент локальных перевозок, а шведские бренды увеличивают присутствие в средневековом сегменте техники.

Сегмент импорта "свежепригнанных" тягачей из Европы ориентирован на международные перевозки, где лидером остаются немецкие модели, а нидерландские - самые универсальные. Шведские производители удерживают среднюю часть рейтинга, предлагая технику с высоким остаточным ресурсом. Украинские перевозчики избегают бюджетных альтернатив, предпочитая проверенные европейские конструкции с высокими экологическими стандартами.

Сегмент новых тягачей вырос на 32% за месяц. Лидером стала шведская техника, а германские и французские бренды сохраняют стабильные продажи. В февральской статистике появились единичные китайские модели и премиальные версии европейских тягачей с кабинами повышенного объема, что отражает запрос на комфорт для водителей на дальних маршрутах.

В целом, февральский рынок седельных тягачей демонстрирует изменение модели потребления: падение внутренних перепродаж при одновременном росте импорта свидетельствует о стремлении перевозчиков к эффективности, минимизации простоев и соответствия международным стандартам, что повышает профессионализацию отрасли.

Отметим, что в 2025 году сегмент седловых тягачей в Украине составил 14 159 единиц. По сравнению с 2024 годом (24407 ед.) рынок сократился на 42%. В то же время, эксперты не рассматривают это как кризис — скорее как возвращение к реальному спросу после масштабного обновления автопарков в 2023–2024 годах на фоне логистических вызовов.

Автор:
Татьяна Гойденко