Сегмент сідлових тягачів у лютому: внутрішній ринок скоротився на 25%

У лютому 2026 року ринок сідлових тягачів України продемонстрував системне зниження активності. Загальна кількість реєстрацій склала 1152 одиниці, що підтверджує негативний тренд на ринку магістральної логістики.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту досліджень

Основним чинником стало падіння внутрішніх перепродажів, яких було лише 683, що на 21,3% менше, ніж у січні, та на 25,4% у річному вимірі. Оскільки внутрішній ринок формує понад 60% усіх угод, скорочення на чверть стало визначальним для загальної картини.

Імпорт вживаних тягачів показав локальне пожвавлення — 387 одиниць (+11,2% місяць до місяця), а нових — 82 (+32,3% M-M). Проте ці цифри не компенсують падіння внутрішнього ринку і свідчать про загальне зменшення обсягів комерційного сектору.

На внутрішньому ринку домінують нідерландські та німецькі тягачі, що користуються популярністю через збалансовану вартість володіння та розвинену сервісну мережу. Французькі моделі старших поколінь поступово переходять у сегмент локальних перевезень, а шведські бренди нарощують присутність у середньовіковому сегменті техніки.

Сегмент імпорту "свіжопригнаних" тягачів із Європи орієнтований на міжнародні перевезення, де лідером залишаються німецькі моделі, а нідерландські — найбільш універсальні. Шведські виробники утримують середню частину рейтингу, пропонуючи техніку з високим залишковим ресурсом. Українські перевізники уникають бюджетних альтернатив, віддаючи перевагу перевіреним європейським конструкціям із високими екологічними стандартами.

Сегмент нових тягачів зріс на 32% за місяць. Лідером стала шведська техніка, а німецькі та французькі бренди зберігають стабільні продажі. У лютневій статистиці з’явилися також поодинокі китайські моделі та преміальні версії європейських тягачів із кабінами підвищеного об’єму, що відображає запит на комфорт для водіїв на дальніх маршрутах.

Загалом, лютневий ринок сідлових тягачів демонструє зміну моделі споживання: падіння внутрішніх перепродажів при одночасному зростанні імпорту свідчить про прагнення перевізників до ефективності, мінімізації простоїв та відповідності міжнародним стандартам, що підвищує професіоналізацію галузі.

Зауважимо, у 2025 році сегмент сідлових тягачів в Україні склав 14 159 одиниць. Порівняно з 2024 роком (24 407 од.) ринок скоротився на 42%. Водночас експерти не розглядають це як кризу — радше як повернення до реального попиту після масштабного оновлення автопарків у 2023–2024 роках на тлі логістичних викликів.