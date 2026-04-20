Ринок сідлових тягачів в Україні: які моделі обирали перевізники в березні

Загальна кількість реєстрацій сідлових тягачів у березні 2026 року склала 1261 одиницю. Цей результат є нижчим за показник березня минулого року, коли було зареєстровано 1365 одиниць. Ринок розподілився на три напрямки: 794 операції на внутрішньому ринку, 405 одиниць імпорту вживаної техніки та 62 реєстрації нових тягачів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Внутрішні перепродажі

Внутрішні перепродажі зросли на 12% відносно лютого, проте в річному вимірі ринок скоротився на 6,4%. Перевізники частіше обмінюються технікою всередині країни.

Популярність моделей на внутрішньому ринку розподілилася так: DAF XF (лідер), MAN TGX, Volvo FH та Renault Magnum. Вартість дизельного пального на рівні 90 грн/л змушує власників застарілої техніки шукати заміну з меншим рівнем споживання.

Імпорт вживаної техніки

Сегмент імпорту вживаних тягачів показав незначне зростання на 2,3% відносно лютого, але продемонстрував падіння на 11% порівняно з березнем 2025 року.

До топ-10 вживаних моделей за обсягами імпорту увійшли:

DAF XF (112 одиниць);

MAN TGX (108 одиниць);

Scania R-Series (46 одиниць);

Volvo FH (32 одиниці);

MAN TGS (24 одиниці);

Mercedes-Benz Actros (18 одиниць);

DAF CF (17 одиниць);

Renault T-Truck (14 одиниць);

Renault Premium (6 одиниць);

Scania P-Series (4 одиниці).

Ринок нової техніки

У сегменті нових імпортних тягачів зафіксовано падіння на 24,4% порівняно з лютим. У березні було зареєстровано наступну кількість нових машин:

MAN TGX (19 одиниць);

Volvo FH (13 одиниць);

Mercedes-Benz Actros (9 одиниць);

Scania R-Series (8 одиниць);

Scania S-Series (7 одиниць);

DAF XF (2 одиниці);

DAF XG (1 одиниця).

Аналітики зазначають: "Падіння імпорту (як вживаного, так і нового) означає, що середній вік парку тягачів почне знову зростати. Перевізники обирають стратегію "докатування" наявного ресурсу замість ризикованих інвестицій у нову техніку".

Нагадаємо, у лютому 2026 року ринок сідлових тягачів України продемонстрував системне зниження активності. Загальна кількість реєстрацій склала 1152 одиниці, що підтверджує негативний тренд на ринку магістральної логістики.