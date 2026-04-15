Государство усиливает жилищные программы для переселенцев и ветеранов

Программа "еВідновлення" расширяет механизмы поддержки внутренне перемещенных лиц, выехавших с временно оккупированных территорий и имеющих статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения главы финкомитета Даниила Гетманцева.

В рамках обновленной модели эти категории граждан смогут получить жилищные ваучеры на сумму до 2 млн. грн. Сертификат будет действовать в течение пяти лет и может быть использован для приобретения жилья, инвестирования в строительство, уплаты первого взноса по ипотеке или погашения жилищного кредита.

По словам Гетманцева, в рамках программы уже подано более 32 тыс. заявлений, из которых около 20 тыс. согласовано профильными комиссиями в общинах. Наибольшее количество обращений зафиксировано от ВПЛ, проживающих в Киеве, Киевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Финансирование программы ограничено. Около 6,6 млрд. грн. предусмотрено из государственного бюджета для обеспечения жильем переселенцев с временно оккупированных территорий. Дополнительно 3,9 млрд грн предоставляется в пределах займа Банку развития Совета Европы. Правительство также работает над привлечением дополнительных ресурсов от международных партнеров.

За три года реализации "еВідновлення" компенсации получили 181,4 тыс. семей на общую сумму 74,5 млрд грн. В частности, более 136 тыс. семей получили 13,2 млрд. грн. за поврежденное жилье, а свыше 44,2 тыс. семей — жилищные сертификаты на сумму 60,1 млрд. грн. за разрушенное имущество.

В рамках программы уже 26,2 тыс. семей стали владельцами нового жилья, из них около 10 тыс. – внутренне перемещенные лица. В 2025 году на компенсации для ВПЛ правительство предусмотрело 15 млрд грн.

В то же время отмечается, что действующие программы "Восстановления" и "еОселя" являются лишь частичными инструментами, которые не покрывают масштабной потребности в восстановлении жилищного фонда. Для этого рассматривается необходимость более широкой государственной программы строительства жилья с использованием ресурсов детенизации экономики и международного финансирования.

Добавим, правительство приняло постановление, упрощающее механизм получения компенсации за ремонты поврежденного жилья в рамках программы "еВідновлення". Теперь подать заявление сможет один из совладельцев, а отсутствие согласия других больше не будет блокировать выплату средств.