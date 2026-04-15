Держава посилює житлові програми для переселенців і ветеранів

Держава посилює житлові програми для переселенців / Depositphotos

Програма "єВідновлення" розширює механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій та мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови фінкомітету Данила Гетманцева.

У межах оновленої моделі ці категорії громадян зможуть отримати житлові ваучери на суму до 2 млн грн. Сертифікат діятиме протягом п’яти років і може бути використаний для придбання житла, інвестування у будівництво, сплати першого внеску за іпотекою або погашення житлового кредиту.

За словами Гетманцева, в межах програми вже подано понад 32 тис. заяв, з яких близько 20 тис. погоджено профільними комісіями в громадах. Найбільша кількість звернень зафіксована від ВПО, які проживають у Києві, Київській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Фінансування програми наразі обмежене. Близько 6,6 млрд грн передбачено з державного бюджету для забезпечення житлом переселенців із тимчасово окупованих територій. Додатково 3,9 млрд грн надається в межах позики Банку розвитку Ради Європи. Уряд також працює над залученням додаткових ресурсів від міжнародних партнерів.

За три роки реалізації "єВідновлення" компенсації отримали 181,4 тис. родин на загальну суму 74,5 млрд грн. Зокрема, понад 136 тис. сімей отримали 13,2 млрд грн за пошкоджене житло, а понад 44,2 тис. родин — житлові сертифікати на суму 60,1 млрд грн за зруйноване майно.

В межах програми вже 26,2 тис. родин стали власниками нового житла, з них близько 10 тис. — внутрішньо переміщені особи. У 2025 році на компенсації для ВПО уряд передбачив 15 млрд грн.

Водночас зазначається, що діючі програми "єВідновлення" та "єОселя" є лише частковими інструментами, які не покривають масштабної потреби у відновленні житлового фонду. Для цього розглядається необхідність ширшої державної програми будівництва житла з використанням ресурсів детінізації економіки та міжнародного фінансування.

Додамо, уряд ухвалив постанову, яка спрощує механізм отримання компенсації за ремонти пошкодженого житла в межах програми “єВідновлення”. Відтепер подати заяву зможе один зі співвласників, а відсутність згоди інших більше не блокуватиме виплату коштів.

Автор:
Тетяна Гойденко
