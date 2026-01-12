Запланована подія 2

Доходи місцевих бюджетів у 2025 році зросли до 514 млрд грн

гривні
Суттєвими були надходження від єдиного податку / Shutterstock

У 2025 році до загального фонду місцевих бюджетів України надійшло 514 млрд грн, що на 63 млрд грн більше, ніж у 2024 році. Таким чином, приріст доходів у річному вимірі становив 14%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Основними джерелами наповнення загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) залишалися податкові надходження. Найбільшу частку забезпечив податок на доходи фізичних осіб — 300,3 млрд грн.

Також суттєвими були надходження від єдиного податку (76,4 млрд грн), плати за землю (45,3 млрд грн), акцизного податку (37,1 млрд грн), податку на прибуток підприємств приватного сектору (20,4 млрд грн) та податку на нерухоме майно (12,7 млрд грн).

Найвищі темпи зростання доходів загального фонду порівняно з 2024 роком зафіксовано у Київській області (+22,8%), Волинській (+22,2%) та Закарпатській (+21,0%). Збільшення надходжень у цих регіонах, зокрема, пов’язане з переміщенням внутрішньо переміщених осіб і бізнесу з територій, де тривають або тривали бойові дії, а також із тимчасово окупованих регіонів.

Натомість найнижчі показники доходів зафіксовано в областях, де ведуться активні бойові дії або які були чи залишаються тимчасово окупованими РФ, зокрема у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Зростання доходів місцевих бюджетів у 2025 році стало можливим завдяки швидкій адаптації підприємств, органів державної влади та органів місцевого самоврядування до умов воєнного стану. Це дозволяє громадам і надалі фінансувати першочергові потреби на місцевому рівні.

Крім того, у 2025 році Міністерство фінансів України забезпечило перерахування з державного бюджету 195,4 млрд грн міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів.

Загалом, минулий 2025 рік став роком фінансового зміцнення для українських міст і сіл. За офіційними даними, місцеві бюджети отримали понад 491 млрд грн податкових надходжень. Це на 13,4 % більше, ніж торік, що є вагомим показником економічної адаптації країни.

Автор:
Тетяна Гойденко