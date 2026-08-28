Борг "Ростелекому" сягнув $8,1 млрд на тлі рекордних витрат на системи стеження

Чистий борг російського державного телеком-оператора "Ростелеком" за підсумками першого півріччя 2026 року досяг $8,13 млрд (731,56 млрд рублів). Зростання боргового навантаження відбувається на тлі збільшення витрат компанії на технічні засоби спостереження та контроль за користувачами.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на дані СЗРУ.

Попри накопичені борги та збитки, оператор продовжує закуповувати обладнання та софт для розширення інфраструктури збору даних абонентів.

Доступ до домашніх мереж та відеоспостереження на виборах

Компанія реалізує низку технічних проєктів для моніторингу користувачів:

Контроль роутерів: "Ростелеком" подав заявку на реєстрацію програми "Леший коннект", призначеної для віддаленого керування налаштуваннями домашніх Wi-Fi мереж, збору даних і відстеження активності користувачів;

Камери на дільницях: до виборів у вересні 2026 року лише в Алтайському краї компанія встановить 860 комплексів спостереження з тисячами IP-камер для фіксації подій на виборчих дільницях.

Фінансові показники та внутрішні розслідування

Витрати оператора на обслуговування та розвиток інфраструктури суттєво зросли:

операційні витрати "Ростелекому" за перше півріччя збільшилися на 11% — до майже $4 млрд (359,8 млрд рублів) через подорожчання матеріалів, ремонту та технічного обслуговування мереж;

для покриття дефіциту коштів і рефінансування зобов'язань компанія продовжує залучати кредитні ресурси та розміщувати облігації на сотні мільйонів доларів (десятки мільярдів рублів).

Крім того, на фінансовий стан структури впливають внутрішні корупційні схеми. Наприкінці липня в Кірові під час отримання хабаря затримали керівника місцевої філії компанії у межах справи про розкрадання бюджетних коштів під час будівництва ліній зв'язку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фінансовій розвідці РФ відкриють доступ до всіх грошових переказів росіян. Із 1 вересня 2026 року Росфінмоніторинг отримає прямий доступ до відомостей про операції громадян через Систему швидких платежів, картки "Мир" та єдиний QR-код.