Китайские авто заняли более 11% рынка новых машин в Европе: что привлекает покупателей

В июле доля китайских автопроизводителей в продажах новых машин в Европе превысила 11%. Главным двигателем роста стали доступные гибриды с подзарядкой от сети, на которые до сих пор не действуют дополнительные пошлины ЕС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

В то же время, в Евросоюзе обсуждают возможность распространения тарифов и на такие модели.

Аналитик Dataforce Джулиан Литцингер отметил: "Они делают это с помощью привлекательных цен для розничных и коммерческих клиентов, но особенно для компаний, занимающихся прокатом".

Почему покупатели выбирают китайские авто

BYD и другие китайские производители привлекают покупателей более низкими ценами. Спрос также поддерживает неопределенность части потребителей по полному переходу на электромобили из-за разного уровня доступности зарядной инфраструктуры в Европе.

По оценке аналитиков, около трех четвертей продаж китайских автомобилей в ЕС приходится на MG SAIC Motor, BYD и Chery. Эти компании в основном предлагают модели по более низким ценам.

Европейские производители под давлением

Рост китайских брендов увеличивает конкуренцию для европейских автопроизводителей. Volkswagen сокращает расходы, а Stellantis разрешает китайским производителям использовать свои заводы в регионе.

Отраслевой аналитик Майкл Дин считает, что отсутствие пошлин на гибриды с подзарядкой может помочь BYD, Chery и другим китайским брендам увеличить долю рынка.

В ЕС пока не определились, планирует ли вводить пошлины на такие автомобили. В то же время, Германия выступает за защиту автомобильной отрасли от "недобросовестной конкуренции".

Ситуация в Украине

В мае украинцы приобрели 900 китайских легковых автомобилей. Это на 43% меньше, чем в мае 2025г. Из общего количества 754 авто были новыми. Гибриды заняли 28% рынка авто из Китая, бензиновые модели – 18%, дизельные – 2%.

Добавим, в апреле украинцы приобрели 1252 легковых автомобиля, ввезенных из Китая. Это на 0,3% меньше по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году.

Во втором квартале 2026 года украинцы приобрели почти 17 тысяч новых и подержанных гибридных автомобилей (HEV и PHEV). Рост спроса произошел на фоне адаптации рынка чистых электрокаров к новым налоговым правилам и высоким ценам на топливо на АЗС.

Напомним, в июне китайские автомобильные бренды обеспечили более трети продаж новых гибридных автомобилей с подзарядкой от сети (PHEV) в Европе. Такие компании, как BYD и Chery Automobile, достигли рекордной доли рынка в этом сегменте – 34%.