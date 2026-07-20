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Спрос на гибридные автомобили растет: какие марки и модели выбирают украинцы

Toyota RAV4
Toyota RAV4 возглавила рейтинг самых популярных новых гибридных авто / Википедия

Во втором квартале 2026 года украинцы приобрели почти 17 тысяч новых и подержанных гибридных автомобилей (HEV и PHEV). Рост спроса произошел на фоне адаптации рынка чистых электрокаров к новым налоговым правилам и высоким ценам на топливо на АЗС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Новые г ибриды

На первичном рынке новых гибридов зафиксирована стабильная положительная динамика.

Рейтинг самых популярных новых моделей возглавляет Toyota RAV 4 с показателем 635 укомплектованных заказов. Следующие места заняли следующие модели:

  • Toyota Yaris Cross - 343 авто ;
  • Nissan Qashqai - 314;
  • Nissan X - Trail - 284;
  • Audi Q 8 - 19 1 ;
  • В YD Song L - 181;
  • Renault Duster - 154;
  • Toyota Camry - 149;
  • Mercedes - Benz GLE - 147;
  • Toyota Corolla - 144.

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Подержанные авто

Сегмент подержанных гибридов, состоящий из внутренних перепродаж и первых регистраций импортируемых авто, продемонстрировал большие объемы. Лидером вторичного рынка стала Toyota RAV 4 с результатом 782 единицы. В первую десятку подержанных моделей вошли следующие автомобили:

  • Toyota Camry - 594 авто ;
  • Ford Fusion - 542;
  • Toyota Prius - 501;
  • Ford Escape/ Kuga - 408;
  • BMW X 5 - 351;
  • Kia Niro - 323;
  • Chevrolet Volt - 300;
  • Mitsubishi Outlander - 265;
  • Ford C - Max - 222.

Причины роста спроса

"Мировое удешевление нефти дало импульс украинскому рынку горючего только в конце июня, тогда как большая часть второго квартала прошла под знаком пиковых, крайне высоких ценников на стелах АЗС. Это заставило водителей искать максимально энергоэффективные варианты", - отметили аналитики и объяснили, что успех гибридов базируется на нескольких факторах:

  • независимость от электросети в периоды нестабильного энергоснабжения;
  • с потребления минимума горючего;
  • прогнозируемая автономность во время междугородных поездок на большие расстояния.

Напомним, в первом полугодии 2026 года автопарк Украины пополнили 19,1 тысячи гибридных легковых авто ( HEV i PHEV ), что на   34% больше, чем в прошлом.

Автор:
Татьяна Ковальчук