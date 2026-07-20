Спрос на гибридные автомобили растет: какие марки и модели выбирают украинцы

Во втором квартале 2026 года украинцы приобрели почти 17 тысяч новых и подержанных гибридных автомобилей (HEV и PHEV). Рост спроса произошел на фоне адаптации рынка чистых электрокаров к новым налоговым правилам и высоким ценам на топливо на АЗС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Новые г ибриды

На первичном рынке новых гибридов зафиксирована стабильная положительная динамика.

Рейтинг самых популярных новых моделей возглавляет Toyota RAV 4 с показателем 635 укомплектованных заказов. Следующие места заняли следующие модели:

Toyota Yaris Cross - 343 авто ;

Nissan Qashqai - 314;

Nissan X - Trail - 284;

Audi Q 8 - 19 1 ;

В YD Song L - 181;

Renault Duster - 154;

Toyota Camry - 149;

Mercedes - Benz GLE - 147;

Toyota Corolla - 144.

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Подержанные авто

Сегмент подержанных гибридов, состоящий из внутренних перепродаж и первых регистраций импортируемых авто, продемонстрировал большие объемы. Лидером вторичного рынка стала Toyota RAV 4 с результатом 782 единицы. В первую десятку подержанных моделей вошли следующие автомобили:

Toyota Camry - 594 авто ;

Ford Fusion - 542;

Toyota Prius - 501;

Ford Escape/ Kuga - 408;

BMW X 5 - 351;

Kia Niro - 323;

Chevrolet Volt - 300;

Mitsubishi Outlander - 265;

Ford C - Max - 222.

Причины роста спроса

"Мировое удешевление нефти дало импульс украинскому рынку горючего только в конце июня, тогда как большая часть второго квартала прошла под знаком пиковых, крайне высоких ценников на стелах АЗС. Это заставило водителей искать максимально энергоэффективные варианты", - отметили аналитики и объяснили, что успех гибридов базируется на нескольких факторах:

независимость от электросети в периоды нестабильного энергоснабжения;

с потребления минимума горючего ;

потребления минимума горючего прогнозируемая автономность во время междугородных поездок на большие расстояния.

Напомним, в первом полугодии 2026 года автопарк Украины пополнили 19,1 тысячи гибридных легковых авто ( HEV i PHEV ), что на 34% больше, чем в прошлом.