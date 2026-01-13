Запланована подія 2

Спрос на гибридные авто в Украине вырос на треть: какую модель выбирают чаще всего

Toyota RAV-4
Toyota RAV-4 и Toyota Prius в лидерах / Depositphotos

Украинский авторынок продолжает активно "электрифицироваться". По итогам 2025 парк легковых автомобилей с гибридными силовыми установками (HEV и PHEV) пополнился на 31,2 тыс. единиц. Это на 31% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром" .

Интересно, что структура рынка осталась стабильной: как и в 2024 году большинство покупок (57%) составили именно новые автомобили.

Новые авто

В сегменте новых авто лидером стал абсолютный бестселлер – Toyota RAV-4. В течение года украинцы зарегистрировали 3533 таких кроссовера, что обеспечило модели огромный отрыв от конкурентов.

Тройка лидеров выглядит так:

  1. Toyota RAV-4 - 3 533 ед.
  2. Toyota Yaris Cross - 953 ед.
  3. Nissan Qashqai - 872 ед.

Подержанные гибриды

На рынке импортированных автомобилей с пробегом ситуация несколько иная. Здесь первенство удерживает легендарный Toyota Prius, ставший выбором 815 автомобилистов. Остальные лидерские позиции принадлежит популярным моделям с рынка США, которые ценятся за практичность и мощность.

Топ-3 подержанных гибридов:

  1. Toyota Prius - 815 ед.
  2. Ford Escape - 726 ед.
  3. Ford Fusion (версия для рынка США) - 687 ед.

Напомним, ноябрь 2025 стал рекордным для рынка новых электромобилей в Украине. Впервые за всю историю наблюдений месячные продажи превысили отметку в 3000 автомобилей.

Автор:
Татьяна Бессараб