Спрос на гибридные авто в Украине вырос на треть: какую модель выбирают чаще всего

Украинский авторынок продолжает активно "электрифицироваться". По итогам 2025 парк легковых автомобилей с гибридными силовыми установками (HEV и PHEV) пополнился на 31,2 тыс. единиц. Это на 31% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром" .

Интересно, что структура рынка осталась стабильной: как и в 2024 году большинство покупок (57%) составили именно новые автомобили.

Новые авто

В сегменте новых авто лидером стал абсолютный бестселлер – Toyota RAV-4. В течение года украинцы зарегистрировали 3533 таких кроссовера, что обеспечило модели огромный отрыв от конкурентов.

Тройка лидеров выглядит так:

Toyota RAV-4 - 3 533 ед. Toyota Yaris Cross - 953 ед. Nissan Qashqai - 872 ед.

Подержанные гибриды

На рынке импортированных автомобилей с пробегом ситуация несколько иная. Здесь первенство удерживает легендарный Toyota Prius, ставший выбором 815 автомобилистов. Остальные лидерские позиции принадлежит популярным моделям с рынка США, которые ценятся за практичность и мощность.

Топ-3 подержанных гибридов:

Toyota Prius - 815 ед. Ford Escape - 726 ед. Ford Fusion (версия для рынка США) - 687 ед.

Напомним, ноябрь 2025 стал рекордным для рынка новых электромобилей в Украине. Впервые за всю историю наблюдений месячные продажи превысили отметку в 3000 автомобилей.