Новини
Дата публікації
Попит на гібридні авто в Україні зріс на третину: яку модель обирають найчастіше

Toyota RAV-4
Toyota RAV-4 та Toyota Prius у лідерах / Depositphotos

Український авторинок продовжує активно “електрифікуватися”. За підсумками 2025 року парк легкових автомобілів з гібридними силовими установками (HEV та PHEV) поповнився на 31,2 тис. одиниць. Це на 31% більше, ніж роком раніше.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Цікаво, що структура ринку залишилася стабільною: як і у 2024 році, більшість покупок (57%) склали саме нові автомобілі. 

Нові авто

У сегменті нових авто лідером став абсолютний бестселер — Toyota RAV-4. Протягом року українці зареєстрували 3 533 таких кросовери, що забезпечило моделі величезний відрив від конкурентів.

Трійка лідерів виглядає так:

  1. Toyota RAV-4 — 3 533 од.
  2. Toyota Yaris Cross — 953 од.
  3. Nissan Qashqai — 872 од.

Вживані гібриди

На ринку імпортованих авто з пробігом ситуація дещо інша. Тут першість утримує легендарний Toyota Prius, який став вибором 815 автомобілістів. Решта лідерських позицій належить популярним моделям з ринку США, які цінуються за практичність та потужність.

Топ-3 вживаних гібридів:

  1. Toyota Prius — 815 од.
  2. Ford Escape — 726 од.
  3. Ford Fusion (версія для ринку США) — 687 од.

Нагадаємо, листопад 2025 року став рекордним для ринку нових електромобілів в Україні. Вперше за всю історію спостережень місячні продажі перевищили позначку у 3000 автомобілів.

Автор:
Тетяна Бесараб