Попит на гібридні авто в Україні зріс на третину: яку модель обирають найчастіше
Український авторинок продовжує активно “електрифікуватися”. За підсумками 2025 року парк легкових автомобілів з гібридними силовими установками (HEV та PHEV) поповнився на 31,2 тис. одиниць. Це на 31% більше, ніж роком раніше.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Цікаво, що структура ринку залишилася стабільною: як і у 2024 році, більшість покупок (57%) склали саме нові автомобілі.
Нові авто
У сегменті нових авто лідером став абсолютний бестселер — Toyota RAV-4. Протягом року українці зареєстрували 3 533 таких кросовери, що забезпечило моделі величезний відрив від конкурентів.
Трійка лідерів виглядає так:
- Toyota RAV-4 — 3 533 од.
- Toyota Yaris Cross — 953 од.
- Nissan Qashqai — 872 од.
Вживані гібриди
На ринку імпортованих авто з пробігом ситуація дещо інша. Тут першість утримує легендарний Toyota Prius, який став вибором 815 автомобілістів. Решта лідерських позицій належить популярним моделям з ринку США, які цінуються за практичність та потужність.
Топ-3 вживаних гібридів:
- Toyota Prius — 815 од.
- Ford Escape — 726 од.
- Ford Fusion (версія для ринку США) — 687 од.
Нагадаємо, листопад 2025 року став рекордним для ринку нових електромобілів в Україні. Вперше за всю історію спостережень місячні продажі перевищили позначку у 3000 автомобілів.