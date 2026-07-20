Попит на гібридні автомобілі зростає: які марки і моделі обирають українці

У другому кварталі 2026 року українці придбали майже 17 тисяч нових та вживаних гібридних автомобілів (HEV i PHEV). Зростання попиту відбулося на тлі адаптації ринку чистих електрокарів до нових податкових правил та високих цін на пальне на АЗС.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Нові г ібриди

На первинному ринку нових гібридів зафіксовано стабільну позитивну динаміку.

Рейтинг найпопулярніших нових моделей очолює Toyota RAV4 з показником 635 укомплектованих замовлень. Наступні місця посіли такі моделі:

Toyota Yaris Cross — 343 авто ;

Nissan Qashqai — 314;

Nissan X - Trail — 284;

Audi Q 8 — 19 1 ;

В YD Song L — 181;

Renault Duster — 154;

Toyota Camry — 149;

Mercedes - Benz GLE — 147;

Toyota Corolla — 144.

B

Вживані авто

Сегмент вживаних гібридів, який складається з внутрішніх перепродажів та перших реєстрацій імпортованих авто, продемонстрував більші обсяги. Лідером вторинного ринку також стала Toyota RAV4 з результатом 782 одиниці. До першої десятки вживаних моделей увійшли такі автомобілі:

Toyota Camry — 594 авто ;

Ford Fusion — 542;

Toyota Prius — 501;

Ford Escape/ Kuga — 408;

BMW X 5 — 351;

Kia Niro — 323;

Chevrolet Volt — 300;

Mitsubishi Outlander — 265;

Ford C - Max — 222.

Причини зростання попиту

"Світове здешевлення нафти дало імпульс українському ринку пального лише наприкінці червня, тоді як більша частина другого кварталу пройшла під знаком пікових, вкрай високих цінників на стелах АЗС. Це змусило водіїв шукати максимально енергоефективні варіанти", — зазначили аналітики і пояснили, що успіх гібридів базується на кількох чинниках:

незалежність від електромережі в періоди нестабільного енергопостачання;

с поживання мінімуму пального ;

поживання мінімуму пального прогнозована автономність під час міжміських поїздок на великі відстані.

Нагадаємо, у першому півріччі 2026 року автопарк України поповнили 19,1 тисяч гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 34% більше, ніж торік.