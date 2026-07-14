Названо найпопулярніші гібриди на українському ринку

У першому півріччі 2026 року автопарк України поповнили 19,1 тисяч гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 34% більше, ніж торік.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 51% проти 61% торік.

За даними аналітиків, у сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (1770 од.)

Другий результат у Nissan Qashqai (601 од.)

Третім за популярністю став Toyota Yaris Cross (511 од.)

Натомість серед імпортованих гібридів з пробігом першість у Ford Escape (555 од.)

Також у лідерській трійці: Ford Fusion US (470 од.) та Toyota Prius (460 од.).

Зауважимо, найпопулярнішим новим легковим автомобілем в Україні за підсумками першого півріччя 2026 року став Renault Duster. За шість місяців українці придбали 2670 таких автомобілів.

Додамо, автомобілі з традиційними двигунами у першому півріччі 2026 року охопили майже 62% українського ринку нових легковиків. Найбільше зросла частка дизельних моделей, тоді як електромобілі втратили понад половину своєї частки ринку.