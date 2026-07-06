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Бензинові, дизельні, електро: які автомобілі українці купували найчастіше у першому півріччі
Автомобілі з традиційними двигунами у першому півріччі 2026 року охопили майже 62% українського ринку нових легковиків. Найбільше зросла частка дизельних моделей, тоді як електромобілі втратили понад половину своєї частки ринку.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укравтопрому".
За аналогічний період 2025 року автомобілі з традиційними двигунами займали 56,5% ринку. Найпопулярнішими серед нових легковиків залишилися бензинові моделі — їхня частка зросла з 37,1% до 39,2%.
Частка дизельних авто збільшилася з 19,4% до 22,5%. Водночас гібридні моделі наростили присутність на ринку з 26,5% до 29,8%.
Найбільше скоротилася частка електромобілів — з 16,9% у першому півріччі 2025 року до 8,3% у січні-червні 2026 року. На автомобілі з газобалонним обладнанням, як і торік, припало менш як 1% продажів нових авто.
Лідерами за типом двигуна стали:
- бензинові авто — Hyundai Tucson;
- гібриди — Toyota RAV-4;
- дизельні авто — Renault Duster;
- електромобілі — BYD Leopard 3;
- авто з ГБО — Hyundai Tucson.
Зауважимо, найпопулярнішим новим легковим автомобілем в Україні за підсумками першого півріччя 2026 року став Renault Duster. За шість місяців українці придбали 2670 таких автомобілів.