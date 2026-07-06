Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,57

--0,23

EUR

51,02

--0,06

Готівковий курс:

USD

44,65

44,55

EUR

51,40

51,15

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Бензинові, дизельні, електро: які автомобілі українці купували найчастіше у першому півріччі

Український ринок автомобілів у 2026 році, електрокари та гібриди
Які автомобілі українці купували найчастіше

Автомобілі з традиційними двигунами у першому півріччі 2026 року охопили майже 62% українського ринку нових легковиків. Найбільше зросла частка дизельних моделей, тоді як електромобілі втратили понад половину своєї частки ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укравтопрому".

За аналогічний період 2025 року автомобілі з традиційними двигунами займали 56,5% ринку. Найпопулярнішими серед нових легковиків залишилися бензинові моделі — їхня частка зросла з 37,1% до 39,2%.

Частка дизельних авто збільшилася з 19,4% до 22,5%. Водночас гібридні моделі наростили присутність на ринку з 26,5% до 29,8%.

Найбільше скоротилася частка електромобілів — з 16,9% у першому півріччі 2025 року до 8,3% у січні-червні 2026 року. На автомобілі з газобалонним обладнанням, як і торік, припало менш як 1% продажів нових авто.

Лідерами за типом двигуна стали:

  • бензинові авто — Hyundai Tucson;
  • гібриди — Toyota RAV-4;
  • дизельні авто — Renault Duster;
  • електромобілі — BYD Leopard 3;
  • авто з ГБО — Hyundai Tucson.

Зауважимо, найпопулярнішим новим легковим автомобілем в Україні за підсумками першого півріччя 2026 року став Renault Duster. За шість місяців українці придбали 2670 таких автомобілів.

Автор:
Тетяна Гойденко