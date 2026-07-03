- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Тот-10 найпопулярніших нових авто першого півріччя
Найпопулярнішим новим легковим автомобілем в Україні за підсумками першого півріччя 2026 року став Renault Duster. За шість місяців українці придбали 2670 таких автомобілів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Загалом із січня по червень 2026 року в Україні було реалізовано близько 33 тис. нових легкових автомобілів.
До десятки найпопулярніших моделей увійшли:
- Renault Duster — 2670 автомобілів;
- Toyota RAV4 — 1811;
- Hyundai Tucson — 1302;
- Toyota Land Cruiser Prado — 1003;
- Skoda Kodiaq — 943;
- Mazda CX-5 — 910;
- Volkswagen Touareg — 854;
- Nissan Qashqai — 627;
- Skoda Karoq — 606;
- Skoda Octavia — 579.
Додамо, за підсумками січня–червня 2026 року реалізували близько 33 тис. нових легкових автомобілів, що на 0,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.