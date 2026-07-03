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Тот-10 найпопулярніших нових авто першого півріччя

автомобілі
Найпопулярніші нові автомобілі в Україні

Найпопулярнішим новим легковим автомобілем в Україні за підсумками першого півріччя 2026 року став Renault Duster. За шість місяців українці придбали 2670 таких автомобілів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Загалом із січня по червень 2026 року в Україні було реалізовано близько 33 тис. нових легкових автомобілів.

До десятки найпопулярніших моделей увійшли:

  • Renault Duster — 2670 автомобілів;
  • Toyota RAV4 — 1811;
  • Hyundai Tucson — 1302;
  • Toyota Land Cruiser Prado — 1003;
  • Skoda Kodiaq — 943;
  • Mazda CX-5 — 910;
  • Volkswagen Touareg — 854;
  • Nissan Qashqai — 627;
  • Skoda Karoq — 606;
  • Skoda Octavia — 579.

Додамо, за підсумками січня–червня 2026 року реалізували близько 33 тис. нових легкових автомобілів, що на 0,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор:
Тетяна Гойденко