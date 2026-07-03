Тот-10 найпопулярніших нових авто першого півріччя

Найпопулярнішим новим легковим автомобілем в Україні за підсумками першого півріччя 2026 року став Renault Duster. За шість місяців українці придбали 2670 таких автомобілів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Загалом із січня по червень 2026 року в Україні було реалізовано близько 33 тис. нових легкових автомобілів.

До десятки найпопулярніших моделей увійшли:

Renault Duster — 2670 автомобілів;

Toyota RAV4 — 1811;

Hyundai Tucson — 1302;

Toyota Land Cruiser Prado — 1003;

Skoda Kodiaq — 943;

Mazda CX-5 — 910;

Volkswagen Touareg — 854;

Nissan Qashqai — 627;

Skoda Karoq — 606;

Skoda Octavia — 579.

Додамо, за підсумками січня–червня 2026 року реалізували близько 33 тис. нових легкових автомобілів, що на 0,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.