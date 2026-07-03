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Тот-10 самых популярных новых авто первого полугодия
Самым популярным новым легковым автомобилем в Украине по итогам первого полугодия 2026 года стал Renault Duster. За шесть месяцев украинцы приобрели 2670 таких автомобилей.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Всего с января по июнь 2026 г. в Украине было реализовано около 33 тыс. новых легковых автомобилей.
В десятку самых популярных моделей вошли:
- Renault Duster - 2670 автомобилей;
- Toyota RAV4 - 1811;
- Hyundai Tucson - 1302;
- Toyota Land Cruiser Prado - 1003;
- Skoda Kodiaq - 943;
- Mazda CX-5 - 910;
- Volkswagen Touareg - 854;
- Nissan Qashqai - 627;
- Skoda Karoq - 606;
- Skoda Octavia - 579.
По итогам января-июня 2026 года реализовали около 33 тыс. новых легковых автомобилей, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.