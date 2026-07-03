Тот-10 самых популярных новых авто первого полугодия

Самым популярным новым легковым автомобилем в Украине по итогам первого полугодия 2026 года стал Renault Duster. За шесть месяцев украинцы приобрели 2670 таких автомобилей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Всего с января по июнь 2026 г. в Украине было реализовано около 33 тыс. новых легковых автомобилей.

В десятку самых популярных моделей вошли:

Renault Duster - 2670 автомобилей;

Toyota RAV4 - 1811;

Hyundai Tucson - 1302;

Toyota Land Cruiser Prado - 1003;

Skoda Kodiaq - 943;

Mazda CX-5 - 910;

Volkswagen Touareg - 854;

Nissan Qashqai - 627;

Skoda Karoq - 606;

Skoda Octavia - 579.

По итогам января-июня 2026 года реализовали около 33 тыс. новых легковых автомобилей, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.