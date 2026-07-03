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Тот-10 самых популярных новых авто первого полугодия

автомобили
Самые новые автомобили в Украине

Самым популярным новым легковым автомобилем в Украине по итогам первого полугодия 2026 года стал Renault Duster. За шесть месяцев украинцы приобрели 2670 таких автомобилей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Всего с января по июнь 2026 г. в Украине было реализовано около 33 тыс. новых легковых автомобилей.

В десятку самых популярных моделей вошли:

  • Renault Duster - 2670 автомобилей;
  • Toyota RAV4 - 1811;
  • Hyundai Tucson - 1302;
  • Toyota Land Cruiser Prado - 1003;
  • Skoda Kodiaq - 943;
  • Mazda CX-5 - 910;
  • Volkswagen Touareg - 854;
  • Nissan Qashqai - 627;
  • Skoda Karoq - 606;
  • Skoda Octavia - 579.

По итогам января-июня 2026 года реализовали около 33 тыс. новых легковых автомобилей, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автор:
Татьяна Гойденко