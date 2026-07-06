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Бензиновые, дизельные, электро: какие автомобили украинцы покупали чаще всего в первом полугодии
Автомобили с традиционными двигателями в первом полугодии 2026 года охватили почти 62% украинского рынка новых легковых автомобилей. Более всего возросла доля дизельных моделей, в то время как электромобили потеряли более половины своей доли рынка.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".
За аналогичный период 2025 года автомобили с традиционными двигателями занимали 56,5% рынка. Самыми популярными среди новых легковых автомобилей остались бензиновые модели — их доля выросла с 37,1% до 39,2%.
Доля дизельных автомобилей увеличилась с 19,4% до 22,5%. В то же время, гибридные модели нарастили присутствие на рынке с 26,5% до 29,8%.
Больше сократилась доля электромобилей — с 16,9% в первом полугодии 2025 года до 8,3% в январе-июне 2026 года. На автомобили с газобаллонным оборудованием, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.
Лидерами по типу двигателя стали:
- бензиновые авто - Hyundai Tucson;
- гибриды - Toyota RAV-4;
- дизельные автомобили — Renault Duster;
- электромобили - BYD Leopard 3;
- авто с ГБО - Hyundai Tucson.
Самым популярным новым легковым автомобилем в Украине по итогам первого полугодия 2026 года стал Renault Duster. За шесть месяцев украинцы приобрели 2670 таких автомобилей.