Бензиновые, дизельные, электро: какие автомобили украинцы покупали чаще всего в первом полугодии

Автомобили с традиционными двигателями в первом полугодии 2026 года охватили почти 62% украинского рынка новых легковых автомобилей. Более всего возросла доля дизельных моделей, в то время как электромобили потеряли более половины своей доли рынка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".

За аналогичный период 2025 года автомобили с традиционными двигателями занимали 56,5% рынка. Самыми популярными среди новых легковых автомобилей остались бензиновые модели — их доля выросла с 37,1% до 39,2%.

Доля дизельных автомобилей увеличилась с 19,4% до 22,5%. В то же время, гибридные модели нарастили присутствие на рынке с 26,5% до 29,8%.

Больше сократилась доля электромобилей — с 16,9% в первом полугодии 2025 года до 8,3% в январе-июне 2026 года. На автомобили с газобаллонным оборудованием, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.

Лидерами по типу двигателя стали:

бензиновые авто - Hyundai Tucson;

гибриды - Toyota RAV-4;

дизельные автомобили — Renault Duster;

электромобили - BYD Leopard 3;

авто с ГБО - Hyundai Tucson.

Самым популярным новым легковым автомобилем в Украине по итогам первого полугодия 2026 года стал Renault Duster. За шесть месяцев украинцы приобрели 2670 таких автомобилей.