Каждый десятый – из Китая: европейцы массово пересаживаются на гибриды MG и BYD

В мае доля новых китайских автомобилей на европейском рынке впервые достигла рекордных 11%. Главным двигателем роста стали гибридные модели, предлагающие больше функций за меньшую стоимость по сравнению с западными аналогами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Китайские бренды, такие как BYD и SAIC Motor (владелец марки MG), наращивают экспорт из-за падения внутренних продаж в Китае. Они ориентируются на выпуск гибридов, поскольку потребители в ЕС пока не готовы полностью покупать дорогостоящие электромобили с нестабильной сетью зарядных станций.

"Однако самой мощной движущей силой является ценность: китайские бренды предлагают потребителям значительно больше автомобилей за их деньги", - сказал аналитик Dataforce Джулиан Литцингер. По его оценке, при одинаковом качестве покупатели китайского семиместного внедорожника MG S9 экономят средства и получают больше лошадиных сил по сравнению с немецким VW Tayron.

Дополнительные тарифы ЕС, введенные в 2024 году, действуют только на полностью электрические машины из Китая, что стимулирует импорт гибридов. Помимо внутренних субсидий в КНР китайские производители используют программы поддержки в Европе. В Германии правительство запустило программу стимулирования транспорта с нулевым уровнем выбросов на €3 млрд ($3,4 млрд), где субсидии для семей с низким доходом составляют до €6000. По данным лобби автосалонов VAD, после этого продажи MG и BYD в Германии выросли в среднем на 50-75%.

Европейские автопроизводители, в частности Volkswagen, Stellantis, Renault и BMW, терпят убытки из-за высоких цен на энергоносители и жестких экологических требований ЕС.

"Политика ЕС относительно жесткого регулирования местных автопроизводителей на всех уровнях, хотя (пока что) не облагает налогом иностранных производителей, не имеющих такой же регуляторной базы расходов, имеет ожидаемый эффект. ЕС должен защитить автомобильную промышленность ЕС, как это было сделано со сталью ЕС", — отметил аналитик Citigroup Гаральд Хендриксе.

В Великобритании, где нет специальных пошлин, доля китайских автомобилей превысила 16%, а модель Jaecoo 7 от Chery Automobile вошла в четверку самых популярных в мае. Сейчас китайские компании расширяют присутствие во Франции, Италии, Испании и Германии, а ЕС готовит дополнительные пошлины на гибриды.

Ситуация в Украине

В мае украинцы приобрели 900 китайских легковых автомобилей. Это на 43% меньше, чем в мае 2025г. Из общего количества 754 авто были новыми. Это на 44% меньше, чем в прошлом. Еще 146 автомобилей были подержаны, их продажи сократились на 40%. Большинство легковых автомобилей из Китая, которые покупали украинцы в мае, были электромобилями — 52%.

В целом украинский рынок автомобилей в 2026 году демонстрирует неожиданный тренд: покупатели новых машин все чаще выбирают гибриды вместо электромобилей. Доля гибридных автомобилей среди новых легковушек выросла с 24,3% в январе до 33,4% в апреле 2026 года. В то же время доля электромобилей на первичном рынке сократилась с 18% до 8,9%. Фактически за несколько месяцев сегмент новых электрокаров потерял более половины своей доли украинского рынка.

Напомним, в прошлом месяце регистрации новых электрокаров в Европе выросли на треть, больше всего - в Норвегии и Дании.