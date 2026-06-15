Украинцы стали меньше покупать китайские авто: выбиравшие в мае

В мае украинцы приобрели 900 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 43% меньше, чем в мае 2025г.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Из общего количества 754 авто были новыми. Это на 44% меньше, чем в прошлом. Еще 146 автомобилей были подержаны, их продажи сократились на 40%.

Большинство легковых автомобилей из Китая, которые покупали украинцы в мае, были электромобилями — 52%. В то же время, их доля существенно уменьшилась: в мае 2025 года электромобили составляли 85% китайского сегмента.

Гибриды заняли 28% рынка авто из Китая, бензиновые модели – 18%, дизельные – 2%.

Самыми популярными легковыми авто китайского происхождения в мае были:

BYD Sea Lion 06 - 89 авто;

BYD Song L - 75 авто;

BYD Leopard 3 - 57 авто;

ZEEKR 7X - 39 авто;

CHERY Tiggo 4 - 27 авто.

Среди подержанных легковушек из Китая самым популярным стал ZEEKR 7X - 18 авто.

Для авторынка эти данные показывают не только падение спроса на авто из Китая, но и изменение структуры этого сегмента. Если в прошлом году почти полностью доминировали электромобили, то сейчас заметно возросла доля гибридных и бензиновых моделей.

Добавим, в апреле 2026 года украинцы приобрели 1252 легковых автомобиля, ввезенных из Китая. Это на 0,3% меньше по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году.