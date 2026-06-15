- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Українці стали менше купувати китайські авто: що обирали у травні
У травні українці придбали 900 легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Це на 43% менше, ніж у травні 2025 року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Із загальної кількості 754 авто були новими. Це на 44% менше, ніж торік. Ще 146 автомобілів були вживаними, їхні продажі скоротилися на 40%.
Більшість легковиків з Китаю, які купували українці у травні, були електромобілями — 52%. Водночас їхня частка суттєво зменшилася: у травні 2025 року електромобілі становили 85% китайського сегмента.
Гібриди зайняли 28% ринку авто з Китаю, бензинові моделі — 18%, дизельні — 2%.
Найпопулярнішими новими легковими авто китайського походження у травні були:
- BYD Sea Lion 06 — 89 авто;
- BYD Song L — 75 авто;
- BYD Leopard 3 — 57 авто;
- ZEEKR 7X — 39 авто;
- CHERY Tiggo 4 — 27 авто.
Серед вживаних легковиків з Китаю найпопулярнішим став ZEEKR 7X — 18 авто.
Для авторинку ці дані показують не лише падіння попиту на авто з Китаю, а й зміну структури цього сегмента. Якщо торік у ньому майже повністю домінували електромобілі, то зараз помітно зросла частка гібридних і бензинових моделей.
Додамо, у квітні 2026 року українці придбали 1252 легкові автомобілі, ввезені з Китаю. Це на 0,3% менше порівняно з аналогічним місяцем минулого року.