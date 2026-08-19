Путін заперечує "критичні наслідки" від ударів дронів після втрати третини потужностей НПЗ

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що регулярні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах, складських комплексах маркетплейсів та чорноморських портах нібито не мають для економіки Росії "жодних критичних наслідків".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Попри визнання того, що атаки "завдають шкоди" та сповільнюють темпи економічного розвитку, Путін заявив про стійкість інфраструктури, водночас визнавши потребу в державній допомозі для відбудови зруйнованих об'єктів.

Реальні масштаби втрат російської інфраструктури

Заяви кремлівського керівника про "відсутність критичних наслідків" суперечать фактичним даним щодо масштабів руйнувань у ключових галузях:

Нафтопереробка: від початку 2026 року українські безпілотники понад 70 разів атакували російські нафтозаводи, зупинивши роботу кількох десятків великих підприємств. За оцінками компанії Rystad, обсяги переробки сировини в РФ упали на третину нижче за сезонну норму.

Логістика та ритейл: через серію ударів найбільший російський маркетплейс Wildberries втратив 23 склади та чверть усіх логістичних потужностей. Збитки компанії з урахуванням знищених товарів оцінюють майже в 1 трлн рублів.

Агроекспорт і порти: зупинка роботи зернових портів Азовського моря та терміналів у Новоросійську практично паралізувала експорт зернових, 90% якого традиційно транспортувалося через Азово-Чорноморський басейн.

Уповільнення економіки та визнання проблем

Путін визнав, що удари безпілотників безпосередньо впливають на динаміку ВВП, назвавши її "скромною". За перше півріччя 2026 року російський ВВП зріс лише на 0,6%, що майже вдвічі менше за показники минулого року (1%) і майже всемеро поступається темпами зростання 2023–2024 років.

Глава Кремля доручив уряду РФ підготувати спеціальну програму для відновлення складської та промислової інфраструктури "на якісно новому технологічному рівні" із залученням робототехніки та штучного інтелекту.

Нагадаємо, удари по НПЗ коштували бюджету Росії 1,2 трильйона рублів. Уряд РФ четвертий місяць поспіль виплачує сотні мільярдів рублів субсидій нафтовим компаніям, чиї підприємства зупиняються через атаки безпілотників.