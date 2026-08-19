Путин отрицает "критические последствия" от ударов дронов после потери трети мощностей НПЗ

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что регулярные удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, складским комплексам маркетплейсов и черноморским портам якобы не имеют для экономики России "никаких критических последствий".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

Несмотря на признание того, что атаки "наносят ущерб" и замедляют темпы экономического развития, Путин заявил об устойчивости инфраструктуры, признав одновременно потребность в государственной помощи для восстановления разрушенных объектов.

Реальные масштабы потерь российской инфраструктуры

Заявления кремлевского руководителя об "отсутствии критических последствий" противоречат фактическим данным по масштабам разрушений в ключевых отраслях:

Нефтепереработка: с начала 2026 года украинские беспилотники более 70 раз атаковали российские нефтезаводы, остановив работу нескольких десятков крупных предприятий. По оценкам компании Rystad, объемы переработки сырья в РФ упали на треть ниже сезонной нормы.

Логистика и ритейл: из-за серии ударов крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял 23 склада и четверть всех логистических мощностей. Убытки компании на основе уничтоженных товаров оценивают почти в 1 трлн рублей.

Агроэкспорт и порты: остановка работы зерновых портов Азовского моря и терминалов в Новороссийске практически парализовала экспорт зерновых, 90% которого традиционно транспортировалось через Азово-Черноморский бассейн.

Замедление экономики и признание проблем

Путин признал, что удары беспилотников оказывают непосредственное влияние на динамику ВВП, назвав ее "скромной". За первое полугодие 2026 года российский ВВП вырос всего на 0,6%, что почти вдвое меньше показателей прошлого года (1%) и почти в семь раз уступает темпам роста 2023-2024 годов.

Глава Кремля поручил правительству РФ подготовить специальную программу по восстановлению складской и промышленной инфраструктуры "на качественно новом технологическом уровне" с привлечением робототехники и искусственного интеллекта.

Напомним, удары по НПЗ стоили бюджету России 1,2 триллиона рублей. Правительство РФ четвертый месяц подряд выплачивает сотни миллиардов рублей субсидий нефтяным компаниям, чьи предприятия останавливаются из-за атак беспилотников.