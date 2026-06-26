Кожен десятий – з Китаю: європейці масово пересідають на гібриди MG та BYD

У травні частка нових китайських автомобілів на європейському ринку вперше сягнула рекордних 11%. Головним рушієм зростання стали гібридні моделі, які пропонують більше функцій за меншу вартість порівняно із західними аналогами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Китайські бренди, такі як BYD та SAIC Motor (власник марки MG), нарощують експорт через падіння внутрішніх продажів у Китаї. Вони орієнтуються на випуск гібридів, оскільки споживачі в ЄС поки не готові повністю купувати дорогі електромобілі із нестабільною мережею зарядних станцій.

"Однак найпотужнішим рушієм є цінність: китайські бренди пропонують споживачам значно більше автомобілів за їхні гроші", — сказав аналітик Dataforce Джуліан Літцінгер. За його оцінкою, при однаковій якості покупці китайського семимісного позашляховика MG S9 заощаджують кошти та отримують більше кінських сил порівняно з німецьким VW Tayron.

Додаткові тарифи ЄС, запроваджені у 2024 році, діють лише на повністю електричні машини з Китаю, що стимулює імпорт гібридів. Крім внутрішніх субсидій у КНР, китайські виробники використовують програми підтримки в Європі. У Німеччині уряд запустив програму стимулювання транспорту з нульовим рівнем викидів на €3 млрд ($3,4 млрд), де субсидії для сімей з низьким доходом становлять до €6000. За даними лобі автосалонів VAD, після цього продажі MG та BYD у Німеччині зросли в середньому на 50-75%.

Європейські автовиробники, зокрема Volkswagen, Stellantis, Renault та BMW, зазнають збитків через високі ціни на енергоносії та жорсткі екологічні вимоги ЄС.

"Політика ЄС щодо жорсткого регулювання місцевих автовиробників на всіх рівнях, хоча (поки що) не оподатковує іноземних виробників, які не мають такої ж регуляторної бази витрат, має очікуваний ефект. ЄС повинен захистити автомобільну промисловість ЄС, як це було зроблено зі сталлю ЄС", — зазначив аналітик Citigroup Гаральд Хендріксе.

У Великій Британії, де немає спеціальних мит, частка китайських авто перевищила 16%, а модель Jaecoo 7 від Chery Automobile увійшла до четвірки найпопулярніших у травні. Зараз китайські компанії розширюють присутність у Франції, Італії, Іспанії та Німеччині, а ЄС готує додаткові мита на гібриди.

Ситуація в Україні

У травні українці придбали 900 китайських легкових автомобілів. Це на 43% менше, ніж у травні 2025 року. Із загальної кількості 754 авто були новими. Це на 44% менше, ніж торік. Ще 146 автомобілів були вживаними, їхні продажі скоротилися на 40%. Більшість легковиків з Китаю, які купували українці у травні, були електромобілями — 52%.

Загалом український ринок автомобілів у 2026 році демонструє несподіваний тренд: покупці нових машин дедалі частіше обирають гібриди замість електромобілів. Частка гібридних автомобілів серед нових легковиків зросла з 24,3% у січні до 33,4% у квітні 2026 року. У той самий час частка електромобілів на первинному ринку скоротилася з 18% до 8,9%. Фактично за кілька місяців сегмент нових електрокарів втратив понад половину своєї частки українського ринку.

Нагадаємо, минулого місяця реєстрації нових електрокарів в Європі зросли на третину, найбільше — в Норвегії та Данії.