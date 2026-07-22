Китайские бренды рекордно увеличили продажи гибридных автомобилей в Европе

В июне китайские автомобильные бренды обеспечили более трети продаж новых гибридных автомобилей с подзарядкой от сети (PHEV) в Европе. Такие компании, как BYD и Chery Automobile, достигли рекордной доли рынка в этом сегменте – 34%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Причины роста

Увеличение поставок происходит на фоне ожиданий возможных ограничений Европейского Союза. В настоящее время высокие антисубсидийные тарифы действуют только для полностью электрических автомобилей из КНР, однако существует риск введения пошлин и на плагин-гибриды.

"Китайские автопроизводители делают ставку на то, что к моменту введения пошлин их проникновение на рынок и интеграция с дилерами будут слишком глубокими, чтобы ЕС мог их ликвидировать, не повлекшие значительных местных экономических срывов", — аналитик Dataforce Джулиан Литцингер.

Европейские покупатели предпочитают китайские гибриды из-за высоких цен на электромобили и неравномерного развития зарядной инфраструктуры. Особенно заметен прогресс китайских марок в Великобритании. Внедорожник CheryJaecoo 7 стал бестселлером в марте, за что получил неофициальное название "TemuRangeRover".

Влияние на европейских автопроизводителей

Концерны Европы, в частности Volkswagen , теряют доли рынка. Это сказывается и на экспорте: поставки немецких авто и запчастей в Китай сократились более чем на четверть по сравнению с прошлым годом – до €4,7 млрд ($5,4 млрд).

Всего в июне на китайские бренды пришлось 11% всех продаж новых авто в Европе, 15% рынка электромобилей и почти 25% всех гибридов (включая не заряжаемые от розетки).

В мае доля новых китайских автомобилей на европейском рынке впервые достигла рекордных 11%. Главным двигателем роста стали гибридные модели, предлагающие больше функций за меньшую стоимость по сравнению с западными аналогами.

Авторынок Украины

Во втором квартале 2026 года украинцы приобрели почти 17 тысяч новых и подержанных гибридных автомобилей (HEV и PHEV). Рост спроса произошел на фоне адаптации рынка чистых электрокаров к новым налоговым правилам и высоким ценам на топливо на АЗС.

На первичном рынке новых гибридов зафиксирована стабильная положительная динамика. Рейтинг самых популярных новых моделей возглавляет Toyota RAV 4 с показателем 635 укомплектованных заказов, далее следуют Toyota Yaris Cross и Nissan Qashqai .

В целом украинский рынок автомобилей в 2026 году демонстрирует неожиданный тренд: покупатели новых машин все чаще выбирают гибриды вместо электромобилей . Доля гибридных автомобилей среди новых легковушек выросла с 24,3% в январе до 33,4% в апреле 2026 года. В то же время доля электромобилей на первичном рынке сократилась с 18% до 8,9%. Фактически за несколько месяцев сегмент новых электрокаров потерял более половины своей доли украинского рынка.