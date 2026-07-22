Китайські бренди рекордно збільшили продажі гібридних автомобілів в Європі

У червні китайські автомобільні бренди забезпечили понад третину продажів нових гібридних автомобілів із підзарядкою від мережі (PHEV) у Європі. Такі компанії, як BYD та Chery Automobile, досягли рекордної частки ринку в цьому сегменті — 34%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Причини зростання

Збільшення поставок відбувається на тлі очікувань можливих обмежень з боку Європейського Союзу. Наразі високі антисубсидійні тарифи діють лише для повністю електричних авто з КНР, проте існує ризик запровадження мит і на плагін-гібриди.

"Китайські автовиробники роблять ставку на те, що до моменту запровадження мит їхнє проникнення на ринок та інтеграція з дилерами будуть занадто глибокими, щоб ЄС міг їх ліквідувати, не спричинивши значних місцевих економічних зривів", — аналітик Dataforce Джуліан Літцінгер.

Європейські покупці віддають перевагу китайським гібридам через високі ціни на електромобілі та нерівномірний розвиток зарядної інфраструктури. Особливо помітний прогрес китайських марок у Великій Британії. Позашляховик CheryJaecoo 7 став бестселером у березні, за що отримав неофіційну назву "TemuRangeRover".

Вплив на європейських автовиробників

Концерни Європи, зокрема Volkswagen, втрачають частки ринку. Це позначається і на експорті: постачання німецьких авто та запчастин до Китаю скоротилися більш ніж на чверть порівняно з минулим роком — до €4,7 млрд ($5,4 млрд).

Загалом у червні на китайські бренди припало 11% усіх продажів нових авто в Європі, 15% ринку електромобілів та майже 25% усіх гібридів (включаючи ті, що не заряджаються від розетки).

У травні частка нових китайських автомобілів на європейському ринку вперше сягнула рекордних 11%. Головним рушієм зростання стали гібридні моделі, які пропонують більше функцій за меншу вартість порівняно із західними аналогами.

Авторинок України

У другому кварталі 2026 року українці придбали майже 17 тисяч нових та вживаних гібридних автомобілів (HEV i PHEV). Зростання попиту відбулося на тлі адаптації ринку чистих електрокарів до нових податкових правил та високих цін на пальне на АЗС.

На первинному ринку нових гібридів зафіксовано стабільну позитивну динаміку. Рейтинг найпопулярніших нових моделей очолює Toyota RAV4 з показником 635 укомплектованих замовлень, далі йдуть Toyota Yaris Cross та Nissan Qashqai.

Загалом український ринок автомобілів у 2026 році демонструє несподіваний тренд: покупці нових машин дедалі частіше обирають гібриди замість електромобілів. Частка гібридних автомобілів серед нових легковиків зросла з 24,3% у січні до 33,4% у квітні 2026 року. У той самий час частка електромобілів на первинному ринку скоротилася з 18% до 8,9%. Фактично за кілька місяців сегмент нових електрокарів втратив понад половину своєї частки українського ринку.