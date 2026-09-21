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Россия разрушила завод производителя вентиляционного оборудования в Киевской области (ФОТО)

атака на склад
В Боярке на Киевщине в результате ракетно-дроновой атаки разрушены основные производственные и складские площади "Вентиляционных систем"

20 сентября в результате ракетно-дроновой атаки разрушены основные производственные и складские площади компании "Вентиляционные системы" в Боярке Киевской области.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в результате атаки никто из работников не пострадал, но предприятие получило значительные разрушения.

Пока компания оценю масштабы повреждений и работает над восстановлением производства и логистики.

Фото 2 — Россия разрушила завод производителя вентиляционного оборудования в Киевской области (ФОТО)
Фото 3 — Россия разрушила завод производителя вентиляционного оборудования в Киевской области (ФОТО)

"Из-за нанесенных разрушений в ближайшее время ожидаем перебоев с наличием и поставкой части продукции. Наша команда уже работает над тем, чтобы максимально быстро возобновить поставки и выполнение обязательств перед клиентами и партнерами", - говорится в сообщении.

Компания отметила, что продолжает работать и будет оперативно информировать партнеров и клиентов об изменениях в сроках поставки и восстановления доступности продукции.

О Vents

ЧАО «Вентиляционные системы» (известное по бренду Vents) — украинское предприятие и один из мировых лидеров в производстве вентиляционного оборудования, главные производственные мощности которого расположены в городе Боярка Киевской области.

Производственная база включает около 90 тыс. кв. м, а штат компании насчитывает более 3000 человек.

Ассортимент включает более 30 000 наименований (бытовые и промышленные вентиляторы, приточно-вытяжные установки, воздуховоды, рекуператоры). Продукция экспортируется в более чем 120 стран мира

Напомним, в воскресенье, 20 сентября, в результате российской атаки один из составов украинской сети супермаркетов "ЭКО Маркет" получил повреждения.

Автор:
Светлана Манько

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