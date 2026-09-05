RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,73

+0,12

EUR

51,94

+0,29

Готівковий курс:

USD

44,79

44,69

EUR

52,10

51,90

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

У Києві внаслідок удару Росії пошкоджено склад автозапчастин

склад
Stellantis Україна повідомила про серйозні пошкодження центрального складу запчастин у Києві через удар БпЛА

Центральний склад запасних частин Stellantis Україна в Києві серйозно постраждав унаслідок прямого влучання російського ударного безпілотника.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба автомобільного бренду Citroën у Facebook.

Зазначається, що внаслідок атаки постраждалих немає. 

Наразі компанія працює над відновленням операційної діяльності складу та логістичних процесів.

"Команда Stellantis Україна докладає всіх необхідних зусиль, щоб якнайшвидше відновити повноцінну роботу та забезпечити стабільне постачання запасних частин до дилерської мережі в Україні та безперервний процес обслуговування клієнтів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська під час чергового обстрілу Києва 29 серпня завдали удару по розподільчому центру мережі магазинів інструментів та обладнання для будівництва й ремонту Dnipro-M. Внаслідок атаки об'єкт зазнав руйнувань, однак серед працівників компанії ніхто не постраждав. 

Автор:
Світлана Манько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності