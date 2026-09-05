У Києві внаслідок удару Росії пошкоджено склад автозапчастин

Центральний склад запасних частин Stellantis Україна в Києві серйозно постраждав унаслідок прямого влучання російського ударного безпілотника.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба автомобільного бренду Citroën у Facebook.

Зазначається, що внаслідок атаки постраждалих немає.

Наразі компанія працює над відновленням операційної діяльності складу та логістичних процесів.

"Команда Stellantis Україна докладає всіх необхідних зусиль, щоб якнайшвидше відновити повноцінну роботу та забезпечити стабільне постачання запасних частин до дилерської мережі в Україні та безперервний процес обслуговування клієнтів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська під час чергового обстрілу Києва 29 серпня завдали удару по розподільчому центру мережі магазинів інструментів та обладнання для будівництва й ремонту Dnipro-M. Внаслідок атаки об'єкт зазнав руйнувань, однак серед працівників компанії ніхто не постраждав.