Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,85

+0,08

EUR

51,24

+0,01

Наличный курс:

USD

43,06

42,92

EUR

51,48

51,25

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине растет количество забронированных: как это влияет на экономику и мобилизацию

Алексей Соболев
Алексей Соболев. Фото: facebook.com/oleksii.sobolev

Количество забронированных украинцев за год выросло на 300 тысяч – до 1,3 млн человек. Военные обращались в правительство с просьбой бронировать меньше.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил министр экономики Украины Алексей Соболев, передает LB.ua.

По его словам, бронирование влияет на мобилизацию, поэтому важно держать баланс, который, по его мнению, соблюден.

"На самом деле бронирование за последний год выросло. У нас было где-то миллион забронированных людей, сейчас – где-то миллион триста", – заметил Соболев.

Он сообщил, что ранее военные обращались с просьбами уменьшить количество мужчин, которым предоставляется бронь.

Влияние на экономику

Министр убежден, что бронирование оказывает положительное влияние на экономику.

"Бронируемые люди выходят из серого рынка занятости. Это позволило поднять требования для компании, бронирующие работников, в том числе по средней зарплате. Это высвободило десятки миллиардов средств", - подчеркнул Соболев.

Напомним, также предприятия оборонно-промышленного комплекса получили возможность бронировать работников сроком на 45 календарных дней – период, в течение которого сотрудник устраняет нарушения правил военного учета.

Отметим, правительство расширило основания для бронирования от мобилизации 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах и разрешило бронировать сотрудников производителям дронов разных типов.

Автор:
Светлана Манько