В Украине растет количество забронированных: как это влияет на экономику и мобилизацию

Количество забронированных украинцев за год выросло на 300 тысяч – до 1,3 млн человек. Военные обращались в правительство с просьбой бронировать меньше.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил министр экономики Украины Алексей Соболев, передает LB.ua.

По его словам, бронирование влияет на мобилизацию, поэтому важно держать баланс, который, по его мнению, соблюден.

"На самом деле бронирование за последний год выросло. У нас было где-то миллион забронированных людей, сейчас – где-то миллион триста", – заметил Соболев.

Он сообщил, что ранее военные обращались с просьбами уменьшить количество мужчин, которым предоставляется бронь.

Влияние на экономику

Министр убежден, что бронирование оказывает положительное влияние на экономику.

"Бронируемые люди выходят из серого рынка занятости. Это позволило поднять требования для компании, бронирующие работников, в том числе по средней зарплате. Это высвободило десятки миллиардов средств", - подчеркнул Соболев.

Напомним, также предприятия оборонно-промышленного комплекса получили возможность бронировать работников сроком на 45 календарных дней – период, в течение которого сотрудник устраняет нарушения правил военного учета.

Отметим, правительство расширило основания для бронирования от мобилизации 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах и разрешило бронировать сотрудников производителям дронов разных типов.