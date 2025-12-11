В Минэкономики опровергли информацию о мгновенной отмене отсрочки для работников критических предприятий

Отсрочка для работников критически важных предприятий не отменяется мгновенно. Новые правила наоборот упрощают процедуру: сокращены формальные проверки и установлен 45-дневный срок бронирования, что помогает компаниям ОПК содержать ключевых сотрудников.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

"В СМИ появилось сообщение, что якобы "отсрочку работников критически важных предприятий могут забрать мгновенно и без уведомления". Это некорректная трактовка", - говорится в сообщении.

Что остается без изменений:

Базовый механизм бронирования работников для критически важных предприятий остался прежним. Отсрочка предоставляется через предприятие, имеющее статус критически важного, и прекращается только в случае утраты этого статуса. Эта норма действует с момента введения системы бронирования.

Что изменилось:

Новые изменения, напротив, упрощают процедуру для критических предприятий. Теперь работников предприятий оборонно-промышленного комплекса можно бронировать сроком до 45 календарных дней, а 72-часовая проверка списков поданных на бронирование отменена. Это позволяет компаниям сохранять ключевых специалистов и обеспечивать непрерывную работу при оформлении формальных процедур.

Предприятия, отвечающие критериям, продолжают бронировать работников в обычном порядке.

Напомним, правительство расширило основания для бронирования от мобилизации 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах и разрешило бронировать сотрудников производителям дронов разных типов.